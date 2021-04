Piesa "Iată-ne aici" este însoțită de un nou videoclip care ni-l prezintă pe actorul Liviu Romanescu într-o confruntare tulburătoare cu propria sa identitate. Pentru videoclip, Rockabella a colaborat cu aceeași echipă din spatele single-urilor "Steagul Alb" și "Arată-te".

"Momentul acela când te afli într-o situație pentru care nimeni și nimic nu te-a pregătit. O situație care îți dislocă centrul de greutate și te forțează să alegi. În videoclip am vrut să spunem povestea unei duble evadări: întâi de sub presiunea socială de a ne conforma unui anumit rol și apoi de sub cea psihologică de a ne inhiba cele mai profunde instincte", declară Teodora, solista Rockabella.

Pentru artwork-ul cântecului trupa a lucrat cu Elegantly Tasted (Cristina Oltean) și a făcut prima ședință foto la distanță din istoria alternativului românesc, plecând de la proverbialul "when life gives us lemons, make lemonade" și demonstrând că aceia care iubesc arta găsesc niște resurse de inventivitate și creativitate incredibile.

În interviul acordat pentru InfoMusic, Teodora prezintă întreaga poveste a piesei și videoclipului, oferind detalii și cu privire la viitoarele lansări.

Rockabella este o trupă de indie rock din București, creată în jurul solistei și compozitoarei Teodora Moroșanu. Rockabella alternează influențe art rock, alternative și progressive-rock dar surprinde cu inflexiuni neo soul, industrial și electro.

