Lyric Video: Busta Rhymes - Look Over Your Shoulder ft. Kendrick Lamar

Busta Rhymes a revenit pe piața muzicală, după o pauză de 8 ani de la ultimul disc lansat. Rapper-ul promovează o colaborare de impact cu Kendrick Lamar pentru o piesă nostalgică, intitulată "Look Over Your Shoulder". Vocea lui Michael se aude pe parcursul întregii piese, purtând ascultătorul înapoi în timp, în anii de glorie ai trupei The Jackson Five.

Noul single "Look Over Your Shoulder" este extras de pe viitorul album al lui Busta, "Extinction Level Event 2: The Wrath Of God", LP ce vine în continuarea albumului său din 1998, "E.L.E. (Extinction Level Event): The Final World Front". Materialul conține 22 de piese și apare pe piață pe 30 octombrie. Pe acest material se regăsesc featuring-uri cu Mariah Carey, Mary J Blige și Rick Ross.

Tracklist "Extinction Level Event 2: The Wrath Of God" - Busta Rhymes: