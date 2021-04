"Starstruck" este prima piesă din ultimii trei ani, de când a fost lansat albumul "Palo Santo" (2018). Mai mult, noul single marchează transformarea Years & Years într-un proiect solo, condus de Olly Alexander.

"<<Starstruck>> s-a întâmplat într-o noapte, într-un studio din mediul rural, din afara Londrei. Nu mi-am putut aminti ultima dată când am văzut atât de multe stele, te obișnuiești să nu fie acolo când locuiești în oraș. Întrucât trebuie să ne oprim cu toții, tot ce am vrut să fac este să ieșim și să dansăm. Așa că am pus toată acea energie acumulată în muzică. <<Starstruck>> este despre graba pe care o ai când ești cu cineva de care eşti îndrăgostit cu adevărat, este despre a te menține pe un vibe pozitiv şi de a nu lăsa persoana respectivă să plece. La fel ca majoritatea dintre noi, am petrecut anul trecut acasă și am vrut să creez ceva super pozitiv și distractiv pentru ca noi, oamenii, să dansam. Orice am face sau oriunde ne-am afla în viață, cred că toți merităm trei minute de extaz interstelar", a declarat Olly.