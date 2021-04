Mariah Carey atinge o notă înaltă în timp ce se vaccinează anti-COVID - VIDEO

Mariah Carey folosește orice prilej pentru a-și impresiona fanii. Aflată la un centru de vaccinare împotriva COVID-19, artista încurajează publicul să-i urmeze exemplul, dar o face într-un mod aparte, tipic Mariah.

Chiar și în prezența medicilor, Mariah Carey nu își poate cenzura personalitatea efervescentă. Filmată în timp ce se pregătește să primească prima doză de vaccin, artista nu se poate opri din vorbit, admițând acest lucru chiar în timpul filmării.

"Ei îmi povestesc despre vaccin, iar eu sunt aici, entuziasmată și puțin anxioasă în legătură cu injecția. Masca asta îi distrage puțin, dar mă știți pe mine, vorbesc mult și nu mă pot opri. Acum încerc să mă calmez, sunt puțin stresată că urmează să primesc prima doză de vaccin. Iată că am ajuns aici...totul a început de la acea primă postare în care mă spălam pe mâini împreună cu Roc și Roe, în New York, încerând să-i încurajăm pe oameni să aibă grijă de ei. Încă ducem această luptă împreună. Uite cine e alături de noi, spiritual vorbind (camera se îndreaptă spre un tricou cu Prince). OK, hai să facem asta. Sper să edităm clipul ăsta, pentru că e mai mult despre mine vorbind peste alte persoane, dar cred că ne-am obișnuit cu toții cu chestia asta", spune Mariah în clip.

Momentul injecției este marcat de un țipăt a la Mariah, artista atingând o notă înaltă aproape involuntar. Urmează apoi un îndemn adresat publicului:

"Iată-ne aici, sperând că totul va fi bine și încurajându-vă și pe voi să faceți asta atunci când puteți. Suntem împreună în situația asta", a declarat Mariah la finalul clipului.

VIDEO: Mariah Carey primind prima doză de vaccin anti-COVID-19

Anul trecut, artista a lansat cartea de memorii "The Meaning of Mariah Carey", care a devenit devenit New York Times Best Seller la doar o săptămână de la lansare. În acest volum, scris de Mariah împreună cu Michaela Angela Davis, artista prezintă povestea sa de viață nefiltrată, atingând subiecte precum probleme rasiale, identitate de sine, copilărie, traume familiale și povești nevăzute din culisele succesului.