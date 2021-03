O voce pătrunzătoare și un pian sunt suficiente pentru a atinge inimile ascultătorilor. Birdy ne demonstrează acest lucru cu fiecare nouă piesă, single-ul "Deepest Lonely" nefăcând excepție. Artista ni-l prezintă în formulă live, anunțându-ne totodată că viitorul ei album, "Young Heart", va apărea pe piață pe 30 aprilie.

"Încep să fiu atât de nerăbdătoare să-mi ascultați întregul album, dintr-odată lansarea pare mult mai aproape", a transmis Birdy.

"Young Heart" este cel de-al patrulea material discografic al lui Birdy. Pentru acest disc, artista a lucrat cu producătorii Ian Fitchuk și Daniel Tashian. Lansarea LP-ului va fi precedată de un concert online, pe 15 aprilie, ce va avea loc la Wilton's Music Hall și va putea fi urmărit din toate colțurile lumii. Biletele se pun în vânzare pe 26 martie.

Tracklist "Young Heart" - Birdy:

"The Witching Hour - Intro" "Voyager" "Loneliness" "The Otherside" "Surrender" "Nobody Knows Me Like You Do" "River Song" "Second Hand News" "Deepest Lonely" "Lighthouse" "Chopin Waltz in A Minor (Interlude)" "Evergreen" "Little Blue" "Celestial Dancers" "New Moon" "Young Heart"

Birdy sau Jasmine van den Bogaerde, pe numele real, a fost senzația muzicală a anului 2011, cover-ul realizat pentru piesa "Skinny Love" a lui Bon Iver aducându-i artistei în vârstă atunci de doar 14 ani recunoașterea la nivel internațional.

După un album de debut ce s-a clasat pe primul loc în topurile albumelor din UK, Australia, Belgia, Franța și SUA, Birdy a trecut la promovarea celui de-al doilea material discografic, "Fire Within". Albumul a inclus 11 piese compuse de artista britanică în colaborare cu nume importante din industria muzicală, printre care Ryan Tedder de la OneRepublic, Dan Wilson (cel care a produs single-ul "Someone Like You" pentru Adele) și Sia Furler.

Cel mai recent album al artistei britanice se numește "Beautiful Lies" și a fost lansat în 2016. Discul a debutat pe poziție a 4-a în topul albumelor din UK, incluzând single-urile "Keeping Your Head Up", "Wild Horses" și "Words".