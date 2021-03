Piesa "Truckload Full of Bodies" are tot haosul thrash-ului anilor '90 şi are schimbări bruşte de ritm, care vor bulversa fanii rock-ului modern. Primul album al formaţiei Go Ahead and Die, care îi poartă şi numele trupei va sosi pe 11 iunie prin casa de discuri Nuclear Blast. Formaţia îi are în componenţă pe legendarul Max Cavalera, la voce şi chitară, alături de fiul său, Igor Amadeus Cavalera (chitară, bas, voce), dar şi pe Zach Coleman la tobe. Max Cavalera este una dintre cele mai ocupate persoane din metal, având la activ cel puţin jumătate de duzină de trupe.

Vin în minte Sepultura, Nailbomb, Soulfly, Cavalera Conspiracy, dar şi proiectul Killer be Killed şi sigur am uitat şi altele. Go Ahead and Die îşi face grosul înregistrărilor în Arizona şi citează ca influenţe death metal şi thrash metal, combinate cu Celtic Frost la început de carieră şi o atitudine punk. Zach Coleman a colaborat cu trupele Black Curse şi Khemmis până acum. Motivul existenţei acestei trupe este următorul conform lui Max: "la vremuri extreme e nevoie de trupe extreme".

Iată ce a mai declarat Max Cavalera:

Go Ahead and Die este o colaborare tată-fiu unică, care aduce acel vibe old school, combinat cu o atitudine nouă. Riff-uri "bolnave" şi versuri muşcătoare de la Igor, plus tobele brutale de la Zach m-au inspirat. Piesa "Truckload Full of Bodies" este o radiografie întunecată a pandemiei Covid-19. Examinează modul în care anumiţi politicieni au fost nepăsători faţă de cetăţeni în 2020. Ipocriţii au avut grijă doar de ei înşişi şi nu le-a păsat că noi restul muream.

Iată cum arată tracklist-ul albumului "Go Ahead and Die":

01. Truckload Full Of Bodies

02. Toxic Freedom

03. I.C.E. Cage

04. Isolated/Desolated

05. Prophet's Prey

06. Punisher

07. El Cuco

08. G.A.A.D.

09. Worth Less Than Piss

10. (În The) Slaughterline

11. Roadkill

Primul videoclip al formaţiei a fost regizat de către Jim Louvau şi Tony Aguilera. Discul inaugural a fost mixat de către Arthur Rizk, care a mai lucrat cu Power Trip, Code Orange, Ghostmane şi Cavalera Conspiracy. Logo-ul circular al trupei, care apare pe coperta albumului a fost creat de către solistul trupei Carcass, Jeff Walker.