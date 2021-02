"Doar pentru ea" a fost compusă de membrii trupei Voltaj și transmite un mesaj emoționant. Piesa vorbește despre universul superb pe care dragostea îl creează. Pentru ca versurile să fie și mai mult accentuate, "Doar pentru ea" este însoțită de un videoclip candid și romantic, regizat de Burlaca.

"Am compus piesa <<Doar pentru ea>> la o cabană de munte, unde ne-am retras toată trupa pentru o săptămână. Poate faptul că am fost departe de jumătățile noastre ne-a inspirat să scriem această declarație de dragoste. Întorși la București, am produs-o alături de Paul Iorga, cu care suntem la prima colaborare de acest gen și George Hora. Suntem foarte încântați de rezultat și abia așteptăm să aflăm și reacția publicului", a spus Călin Goia.