Anne-Marie nu a mai lansat piese noi cam de un an, dar iată că revine cu "Birthday", o fantezie a zilei de naştere perfecte. Rochia ideală, o vilă luxoasă, o masă plină cu dulciuri şi cei mai buni prieteni creează o zi de naştere de vis pentru protagonista clipului. Acesta este un track vesel, bubblegum pop, cu dorinţe tinereşti şi chiar copilăreşti pe care le-am simţit cu toţii măcar o dată în viaţă. De ziua ei Anne-Marie vrea să "sărute pe cine vrea, să mănânce ce vrea şi să facă ce vrea".

E o veselie aparte a acestui track cu influenţe de R&B, dar şi o puritate care nu se lasa influenţată de senzualitatea care ar fi vândut mai multe discuri. Ziua lui Anne-Marie este de abia în aprilie, deci nu avem un release tematic acum în februarie. Videoclipul este regizat de către Hannah Lux Davis, câştigătoare de premii MTV Video Music Award în 2013 şi 2014, dar şi în 2019. A regizat clipuri pentru formaţii rock ca Shinedown, dar şi pentru Lil Wayne, Nicky Minaj, David Guetta şi Ariana Grande.

Anne-Marie a revenit în muzică în 2020 cu acest prim single, la un an după ce a luat o pauză. Blondina are acum părul vopsit roz, apare în rochii pline de voaluri şi pare să se distreze de minune. Între timp artista rămâne o reprezentantă şi ambasadoare a curentului de auto iubire şi auto acceptare. Imnul acestui curent a devenit piesa sa "Perfect to Me". Muziciana şi-a lansat albumul de debut, "Speak Your Mind" în 2018, care a devenit cel mai bun album de debut din Marea Britanie în acel an.

Ulterior avea să primească discul de diamant. A inclus popularul single "2002" compus alături de Ed Sheeran. De altfel Anne-Marie a şi plecat în turneu cu Sheeran pentru a promova acel LP. În 2020 am putea primi un nou disc.