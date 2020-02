Static-X a dat semne de revenire în ultimul an, găsind un solist pe care l-a îmbrăcat şi machiat ca pe un Wayne Static în varianta zombie. Acum în videoclipul piesei noi, "Hollow" avem un schelet robotizat pe post de solist, care l-ar înlocui pe acelaşi artist. Puţine trupe au flirtat cu subiectul pierderii unui membru de trupă atât de lejer, morbid şi interesant. Pe lângă scheletul robotic cu ţepi apare şi o umbră care aduce cu Wayne, prin prisma frizurii înalte.

Acest single va fi inclus pe viitorul album Static-X, "Project Regeneration", care va sosi în acest an. Iată povestea acestei piese noi, spusă de basistul Tony Campos:

Melodia a fost iniţial un demo pentru albumul "Start a War", care nu a fost niciodată finalizat. Wayne şi cu mine am simţit că muzica de pe demo-ul original nu era completă. Vocea suna grozav, dar compoziţiile muzicale de atunci păreau un pic experimentale. Există un motiv pentru care acest track-uri nu au ajuns pe alt album Static-X şi cu siguranţă nu are de-a face cu vocea. Trupa trecea prin multe schimbări pe atunci şi în retrospectivă am simţit că ne îndepărtăm de sunetul autentic care ne definise.

Reuniunea Static-X de acum un an a inclus şi un nou solist, numit Xer0, care oferă un tribut lui Wayne Static purtând o mască cu faţa sa. Alţi solişti vor apărea ca guest star-uri pe "Project Regenaration" şi e vorba despre nume mari ca David Draiman de la Disturbed, Al Jourgensen de la Ministry, Ivan Moody de la Five Finger Death Punch, Burton C. Bell şi Dez Fafara. Pe acelaşi disc vor apărea şi track-uri demo cu Wayne Static care au fost remixate şi refăcute în studio.

În acest moment se lucrează la 12 track-uri pentru varianta finală de album. Wayne apare pe mai bine de jumătate dintre ele. LP-ul va sosi pe 29 mai. Wayne Static a încetat din viaţa pe 1 noiembrie 2014.