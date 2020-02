Christina Aguilera a devenit regina primăverii cu noua piesă romantică "Fall on Me", care are un videoclip cu adevărat primăvăratic. Acest duet senzaţional ar câştiga cu uşurinţă orice concurs de talente, de la "X Factor" la "The Voice" şi cu siguranţă îl vom auzi interpretat acolo. Urmăreşte noul clip în articol.

"Fall on Me" este o piesă prin care Christina Aguilera revine în centrul atenţiei, cu o blândeţe aparte în sunet şi mesaj. Xtina apare într-o rochie albă la baza unui cireş, iar floarea de cireş este laitmotivul acestui videoclip. Vizualul prezintă zăpada topindu-se, copacii înmugurind şi florile de cireş cuprinzând toată lumea cu rozul lor. E genul de mesaj care dă speranţă în cea mai rece iarnă şi cele mai negre momente ale ascultătorului. Flerul dramatic şi felul în care se îmbină vocile celor doi artişti fac piesa ideală pentru o producţie Disney sau chiar Broadway. A Great Big World poate că nu va spune mare lucru, dar este un duo de artişti talentaţi, compus din Ian Axel şi Chad King. Piesa începe blând, cu un pian sensibil şi un timbru special al unuia dintre artiştii din A Great Big World. Regizorul Se Oh a pus în scenă o poveste metaforică, a regenerării şi întineririi, cu un arbore central ca metaforă pentru ciclul vieţii. Acelaşi regizor s-a aflat în spatele clipului "Courage" al lui Celine Dion din 2019. Diva pop apare în clip într-o ţinută realizată de designerii Georges Hobeika şi Viktor & Rolf, dar şi o brăţară Runa cu diamante aleasă de stilistul Brett Alan Nelson."Fall on Me" a debutat la American Music Awards 2019 în noiembrie, ridicând sala în picioare prin reprezentaţia live a Christinei. Artiştii au mai colaborat şi în trecut pe piesa "Say Something" din 2013, care le-a adus un premiu Grammy. Anul trecut duo-ul A Great Big World a înregistrat un cover după Andrea Bocelli şi Matto Bocelli, o variantă în limba engleză. Între timp Xtina îşi reia rezidenţa în Las Vegas, la Planet Hollywood Resort & Casino's Zappos Theater începând cu data de 26 februarie. Rezidenţa intră în etapa a patra, include 25 de concerte şi i-a adus artistei venituri de 7.68 milioane de dolari.