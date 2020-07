Compusă de Anne-Marie, împreună cu Billy Walsh, Delacey și Louis Bell (care a colaborat și cu Teo Halm), "To Be Young" este o piesă synth pop care sărbătorește nesăbuința tinereții, de la primii fiori ai dragostei și primele decepții, până la a bea prea mult și a lua decizii proaste. "We’re all a mess but I guess / This is what it feels like to be young", cântă Anne-Marie și Doja Cat pe fundal.

Videoclipul melodiei este regizat de Hannah Lux Davis, ce colaborează frecvent și cu Ariana Grande. Filmat în perioada de carantină, clipul le prezintă pe cele două tinere artiste experimentând cu look-ul lor și încercând diferite ținute, de la casual la sexy.

Single-ul "To Be Young" va fi inclus pe viitorul album de studio al artistei britanice Anne-Marie, despre care nu se cunosc încă foarte multe detalii. Materialul ar putea fi lansat anul acesta, la doar doi ani de la apariția discului de debut "Speak Your Mind".

Anne-Marie a ajuns în atenția publicului cu hituri ca "Rockabye", featuring Sean Paul, "Alarm", "Ciao Adios", "Friends" și "2002".