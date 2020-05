Compusă și produsă de artistă împreună cu Robert Toma și Alex Parker, piesa "Cealaltă ea" scoate la suprafață două lucruri esențiale în iubire: timpul și sincronizarea perfectă. Iubirea nu își alege un moment perfect, ci pur și simplu se întâmplă, iar atunci când apare în viața ta, ori ești pregătit să o primești, ori nu.

"Este extraordinar cum vocile noastre se îmbină de fiecare dată și avem această chimie muzicală puternică. «Cealaltă ea» este a treia colaborare cu Dorian, în care am foarte mare încredere. Piesa este despre women empowerment, despre acele femei care nu acceptă să fie trei în relație, care se respectă și merg înainte, pentru că merită mult mai mult. Pentru videoclip, am mers la mare, a fost un moment impresionant. Îmi era foarte dor să simt că îmi reiau viața de dinainte de carantină, să îmi văd echipa și să lucrăm din nou ca înainte", a povestit AMNA.

De-a lungul timpului, AMNA a cucerit publicul cu piese precum "Tell me why", 'În oglindă" (feat. Robert Toma) și "Arme" (feat. What's UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România. Au urmat piese precum "De Câte X Vrei Tu", "Aproape cel mai departe" (în colaborare cu Robert Toma), "14 februarie", un single compus chiar de ea, despre iubirea adolescentină pasională, cu fluturi în stomac și multe emoții și "Ce rămâne de făcut", feat. KEED de la Șatra B.E.N.Z.

Dorian Popa a lansat numeroase hituri de-a lungul timpului, dintre care amintim "Hâtz" (feat Shift), "Când lumea e rea" (feat Ioana Ignat), "Buze" (feat What's UP), "Bună, ce mai zici?", "Sare pe rană" (feat RUBY), "Banii" și "Nu poți să mă uiți" (alături de AMNA). Dorian Popa are peste un milion de abonați pe canalul lui de YouTube, iar vlogurile zilnice pe care le postează adună câteva sute de mii de vizualizări și intră instant în topul celor mai populare clipuri.