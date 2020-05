"Piesa "Suavemente" face parte dintr-o serie de melodii pe care urmează să le lansez, cu tot cu videoclip, care nu vor fi în limba romană. Am emoții și sunt foarte încântată că nu am mai lansat piese în altă limbă, cam de pe la începuturile carierei mele. Sper că vă veți îndrăgosti de piesele astea la fel cum am făcut-o și eu când le-am ascultat pentru prima dată. Piesa este scrisă și compusă de bunul și vechiul meu prieten Shift Baby, Enri Demi și Iraida. Hai, băgați-vă și ascultați piesa, pupi!", spune RUBY.