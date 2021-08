Alesso & Marshmello - Chasing Stars ft. James Bay

DJ-ul Marshmello a făcut echipă cu Alesso și James Bay pentru un potențial hit al sfârșitului de vară 2021. "Chasing Stars" este o piesă care începe nostalgic, dar care accelerează treptat, ducând ascultătorul într-o călătorie plină de însemnătate. Chiar dacă producția amintește de alte piese EDM de succes, versurile și vocea lui Bay aduc un plus de valoare.

"Alesso și Marshmello au venit la mine cu ideea acestei piese și m-am simțit grozav lucrând la ea împreună cu ei și cu toți cei implicați în realizarea compoziției. Sunt extrem de entuziasmat că o veți asculta acum cu toții!", a declarat James Bay.

Noul single poate fi descărcat de pe majoritatea platformelor de streaming. Această colaborare vine după o serie de featuring-uri lansate de Marshmello, dintre care amintim de "Leave Before You Love Me", cu Jonas Brothers, și "You", cu Benny Blanco și Vance Joy.

James Bay pregătește lansarea unui album, primul single, "Chew On My Heart", apărând în vara anului trecut.