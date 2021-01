Trupa heavy metal Accept are o vechime impresionantă, activând din 1976, dar nu îşi arată deloc vârsta pe acest nou single. "Zombie Apocalypse" sună proaspăt şi plin de enerige. Originile formaţiei pot fi găsite chiar prin anii '60 sub diferite alte denumiri, inclusiv Band X. Accept este considerat "naşul" thrash metal şi speed metal, fiind poate cel mai greu nume din scena heavy metal germană a anilor '80. Au fost numiţi ca influenţă de Metallica, Slayer, Pantera, Testament, Motley Crue, Overkill şi de trupe germane ca Helloween, Blind Guardian, Sodom sau Rage.

Revenim în prezent, în 2021, când trupa se pregăteşte să lanseze un nou material discografic. "Too Mean to Die" trebuia să debuteze de fapt pe 15 ianuarie, dar a fost amânat cu 2 săptămâni. Va fi primul LP al grupului fără basistul Peter Baltes, care a părăsit formaţia în noiembrie 2018. A fost între timp înlocuit de Martin Motnik. Accept a mai făcut o schimbare de componenţă, cooptând un al treilea chitarist, pe Philip Shouse, care îi ţinuse iniţial locul lui Uwe Lulis în timpul turneului din 2019 "Symphonic Terror", ulterior fiind inclus permanent în grup.

Mark Tornillo, solistul Accept a subliniat că mesajul noului single este obsesia după tehnologie a generaţiei de azi. Zombii sunt peste tot şi nu îşi pot lua ochii din ecrane, conform aceluiaşi muzician. Noul album a fost înregistrat în Nashville, Tennessee alături de producătorul britanic Andy Sneap, cunoscut pentru modul în care şi-a pus amprenta pe albume Judas Priest şi Megadeth. Acelaşi Sneap a tot colaborat cu Accept din 2010 încoace. Cât despre titlul "Too Mean to Die", acesta ar fi "răspunsul trupei pentru Corona", adică Accept sunt prea răi pentru a ceda în faţa bolii.

Ultimul disc al trupei a fost "The Rise of Chaos" din 2017 şi a fost primul release cu Uwe Lulis la chitară şi cu toboşarul Christopher Williams. Ei au făcut rocada cu Herman Frank şi Stefan Schwarzmann, continuând povestea trupei care a avut multe pauze în istoria sa şi multe înlocuiri de muzicieni. Accept a cântat la Arenele Romane în 2015, când promova albumul "Blind Rage" lansat în 2014. Acum metaliştii ajung la o discografie de 16 albume, iar "Too Mean to Die" a avut primul single lansat în octombrie 2020, "The Undertaker".