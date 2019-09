"Plecarea" despre care vorbesc cei 5 băieti din trupa de la Chișinău este doar simbolică, pentru că intră într-o etapă în care se vor dezvolta profesional și vor prinde aripi pentru a zbura către împlinirea visurilor mărețe pe care le au.

"Am avut un sentiment de libertate în dimineata aceea de după bal, am simțit că o lume mare se deschidea în fața noastră, dar avea loc și o desprindere de adolescență și de ceea ce aveam noi sigur până atunci. A fost un amestec de sentimente contradictorii care ne-a inspirat", povesteste Victor, unul dintre gemenii care cântă la acordeon în trupa 7 Klase .

Filmările pentru videoclipul piesei "Plec din Chișinău" i-a pus pe cei 5 băieți în fața unei premiere: primul zbor la bordul unui avion sportiv.

"A fost cu adrenalină la filmarea clipului. Am turnat gaz lichefiat în rezervorul avionului, am învârtit de elice, ca să pornească, am împins din spate avionul, am și căzut pe asfaltul rugos și am și urcat la bord. A fost tare experiența", povestesc băieții.