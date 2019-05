Un bis plin de dragoste de la Lenny Kravitz - RECENZIE CONCERT

Lenny Kravitz a revenit în România cu piese noi de pe cel de-al 11-lea său album, dar și cu hiturile care l-au consacrat. A concertat pe 6 mai 2019 în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în cadrul turneului de promovare a noului album, "Raise Vibration".

De jumătate de an de când am auzit că Lenny Kravitz revine în România, în căștile mele a curs, zilnic, muzica lui. Din păcate nu l-am văzut în concertul care a avut loc la București pe 26 iulie 2008, motiv pentru care mi-am propus să nu-l mai ratez la Cluj-Napoca. Și bine am făcut pentru că una e să-i asculți piesele fără să-l privești pe scenă și cu totul alta este senzația când te lași absorbit de vibe-ul omului Kravitz, care e capabil să dea totul, acolo, în fața publicului.

Lenny este genul de artist care te lasă să fierbi, care dozează fiecare mișcare, care pune cu pipeta notă după notă, pentru ca la final să-ți dai seama că ai îngurgitat un spectacol ce nu-ți va dispărea niciodată din memorie.

Pe 6 mai 2019, la Cluj-Napoca, am avut stări total diferite în cadrul aceluiași concert. Am trecut de la nivelul 1 la nivelul 10 în decurs de aproape două ore și jumătate. Spun asta pentru că spectacolul a fost, oarecum, divizat, dar cred că totul a ținut de tehnica lui Lenny de a crește adrenalina puțin câte puțin. În prima parte a concertului s-au regăsit câteva piese care fac parte din cel mai recent album, „Raise Vibration”, album care a dat și numele turneului.

Pot să spun că piesele acestui album sunt oarecum diferite de cele cu care ne-a obișnuit Lenny până acum și e clar că această schimbare nu a fost pe gustul unora din public care nu au reacționat la melodiile abundând în mesaje politice și care mușcă destul de dur din Trump. Mulți consideră acest album ca având un aer tineresc, un amestec de rock, funk și soul, un sunet proaspăt, pe care experiența lui Kravitz și-a pus amprenta, dar pentru alții, este doar un album prea politic. Astfel că piesa „Who really are the monsters” i-a debusolat, oarecum pe cei din public care erau obișnuiți cu piese precum „Fly Away”, „American Woman”, “Mr. cab driver”, ‘Bank robber man” sau „Freedom Train”.

Odată depășit momentul notuății, adrenalina a început să crească din clipa în care Lenny a adus pe scenă melodiile „Stillness of heart”, „It ain’t over till it’s over”, „Can’t get you off my mind”, „I belong to you” sau „Are you gonna do my way”, care au ridicat publicul, la propriu.

Da, noul album este poate prea politizat, prea plin de mesaje, iar combinația politic + Lenny trebuie gustată puțin câte puțin, dar albumele de la începutul carierei lui încă se bucură de succes. Vocea lui impecabilă le-a făcut să sune în acel mod care-ți merge la inimă și te face să zici: "Wow, ce spectacol!".

Cum spuneam, nu știu cum s-a comportat Lenny atunci când a venit la București, dar pot să zic că la Cluj a fost un vulcan, în adevăratul sens al cuvântului.

Aproape de public, coborât în mijlocul mulțimii cu care a dat mâna și pentru care a cântat din tot sufletul, Lenny a simțit și el dragostea și vibrațiile faine pe care clujenii i le-au trimis. Și la bis-ul la care a venit cu piesele unde cuvintul de bază a fost LOVE, „Here to love” și „Let love rule”, Lenny ne-a arătat nouă, celor din public, că dragostea este cea care trebuie să primeze, orice ar fi. Fie că este vorba de un salut în public, de o privire caldă oferită unei femei frumoase, de o atingere de mână, dragostea trebuie să ne ghideze viața.

Timpul este un lux, este un adevărat dar de care trebuie să ne bucurăm din plin, a spus Lenny, la un moment dat. De acest dar ne-am bucurat cu toții, alături de el, în cele aproape 150 de minute de concert. A fost un timp prețios, un timp în care toți ne-am simțit mai aproape unii de ceilalți, un timp în care am lăsat iubirea pentru muzică să ne cuprindă din cap până-n picioare. Lenny ne-a făcut să simțim că acel concert a fost pentru noi și nu doar o promovare seacă de album. A fost un timp salvat în inima fiecăruia din sală.

Setlist-ul concertului Lenny Kravitz din 6 mai:

We can get it all together

Fly Away

Dig In

Bring it on

American Woman

Fields of Joy

Freedom Train

Who really are the monsters

Stillness of heart

It ain’t over till it’s over

Can’t get you off my mind

Low

I belong to you

Mr. Cab Driver

Bank Robber Man

Where are we running

Go my way/ Love revolution

Here to love

Let love rule

Again

Evenimentul a fost organizat de Emagic la Sala Polivalentă (BTarena) din Cluj, în premieră pe o scenă din Transilvania. Deschiderea a fost făcută de artista de origine nigeriană, Annahstasia Enuke, în note și beat-uri senzuale și pe subiecte comune cu Lenny Kravitz: libertate în gândire, suflet, mesaj și compasiune.