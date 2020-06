Clipul piesei "Ride" a fost regizat de Mark Seliger și filmat într-un apartament din Paris și în zona rurală Senlis, din Franța.

"Am filmat acest videoclip în urmă cu câteva luni, în Franța, înainte să ne fi putut imagina cum va arăta viața astăzi. După ce am ascultat piesa cu Mark, am avut o viziune de exprimare a cântecului prin portretizarea personajelor scriitorului și a spiritului călăuzitor", a detaliat Lenny Kravitz.