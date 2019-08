Lyric Video: Taylor Swift - Lover

Taylor Swift ne dezvăluie latura sa romantică în clipul cu versuri al noului single "Lover". Artista americană ne povestește despre cât de mult îl iubește pe actualul ei partener, mărturisindu-ne că i se pare că îl cunoaște de o viață și că își dorește să rămână împreună cu el pentru totdeauna. Melodia va beneficia și de un videoclip, ce a fost deja filmat și urmează să apară pe 22 august.

Această baladă de iubire denumește și noul album al lui Taylor Swift, un material ce va include nu mai puțin de 18 melodii. "Lover" este cea de-a patra piesă dezvăluită de pe acest LP, după euforicul single "Me!" și reflexivele piese "You Need to Calm Down" și "The Archer.".

Albumul "Lover" va fi cel de-al șaptelea material discografic al lui Taylor Swift și primul lansat împreună cu casa de discuri Republic Records, după încetarea colaborării cu Big Machine. LP-ul este programat pentru lansare pe 23 august.

Albumul anterior al lui Taylor Swift s-a intitulat "Reputation" și a fost cel mai bine vândut album pop al anului 2017, raportat la perioada de timp în care a fost disponibil pe piață. Pe coperta discului, Taylor apare într-o ținută cu aer punk, în fundal putând fi observate diverse fragmente de articole din presă, cu titluri ce conțin numele artistei.