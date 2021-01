Lyric Video: Jordi Sans & Mikel Quilez feat. Cristina Clea - Feel The Night

"Sunt fericit pentru toate lansările de anul trecut, care au avut rezultate foarte bune. Sunt extrem de recunoscător publicului, caselor de discuri care m-au sprijinit și fiecărei persoane care a crezut în mine și mi-a fost alături în toți acești 10 ani de carieră. Totodată, îi mulțumesc Universului că mi-a dat acest dar, muzica, deoarece este ceea ce iubesc să fac. Sunt mândru să încep anul așa, cu această colaborare, și sunt sigur că va fi unul dintre cele mai bune începuturi de an pe care le-am avut vreodată. Am așteptări mari de la această piesă, "Feel the night", și sper foarte tare să vă placă și să vă bucurați de ea", a spus Jordi Sans.