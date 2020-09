Lyric Video: Birdy - Island Lights

""Island Lights" este aici! Am compus-o cândva, în perioada Crăciunului, în urmă cu câțiva ani, împreună cu doi oameni minunați și talentați, Matt Maltese și James Ford", a transmis Birdy.

Noul single Birdy se va regăsi pe EP-ul "Piano Sketches", așteptat să apară pe 6 noiembrie. Artista a anunțat, de asemenea, că va lansa un album în prima parte a lui 2021.

Birdy sau Jasmine van den Bogaerde, pe numele real, a fost senzația muzicală a anului 2011, cover-ul realizat pentru piesa "Skinny Love" a lui Bon Iver aducându-i artistei în vârstă atunci de doar 14 ani recunoașterea la nivel internațional.

După un album de debut ce s-a clasat pe primul loc în topurile albumelor din UK, Australia, Belgia, Franța și SUA, Birdy a trecut la promovarea celui de-al doilea material discografic, "Fire Within". Albumul a inclus 11 piese compuse de artista britanică în colaborare cu nume importante din industria muzicală. Lista celor cu care Birdy a lucrat îi cuprinde pe Ryan Tedder (Beyonce), Dan Wilson (cel care a produs single-ul "Someone Like You" pentru Adele), Rich Costey (care a colaborat cu Muse, Arctic Monkeys, Sigur Ros), Ben Lovett de la Mumford & Sons, basistul Timmy C de la Rage Against the Machine și, nu în ultimul rând, Sia Furler.

Cel mai recent album al artistei britanice se numește "Beautiful Lies" și a fost lansat în 2016. Discul a debutat pe poziție a 4-a în topul albumelor din UK, incluzând single-urile "Keeping Your Head Up", "Wild Horses" și "Words".