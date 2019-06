Interviu cu Les Negresses Vertes; francezii bifează concertul 113 din turneul Mlah, la București

Citește interviul cu Les Negresses Vertes acordat în exclusivitate pentru InfoMusic. Francezii ajung în România cu turneul Mlah, aniversând 30 de ani. Chitaristul Stefane Mellino a stat de vorbă cu noi înainte ca trupa să sosească în București, pentru concertul din Control Club.

Îți vine să dansezi când îi auzi. Sunt atât de plini de viață încât te gândești că sunt remediul perfect pentru stările aiurea de luni, marți, miercuri... până duminică. Chiar dacă pentru o perioadă de timp au stat, ca trupă, departe de scena muzicală, totuși, separat, nu s-au rupt de lumea aceasta magnifică a notelor și a sunetelor. Acum, pentru a sărbători cei 30 de ani de la lansarea primului album, "Mlah", s-au reunit și vor avea la Cluj și la București, spectacolele 112 și 113 (pe 4 și 6 iunie).

Dar înainte de a-i asculta live, în Club Control, te invităm să citești interviul pe care ni l-au acordat prin chitaristul Stefane Mellino. Read the English version below.

InfoMusic: 30 de ani - o vârstă frumoasă. Cum reușiți să vă păstrați energia?

Stefane Mellino: Energia vine din piesele albumului "Mlah", piese care trebuie interpretate astfel, într-un mix de punk, flamenco, rock. Bineînțeles, toate aceste influențe se regăsesc în noi, sunt vii.

InfoMusic: Pentru mulți ani, trupa a stat departe de scenă iar acum ați decis să reveniți. Cum vă simțiți, cum vi se pare publicul?

Stefane Mellino: Noi, ca artiști, n-am părăsit niciodată scena, fiecare dintre noi a avut proiecte proprii. De exemplu, Iza și cu mine am avut proiectul "Mellino", am scos patru albume, Paulo a avut trupa "Le Rétif", Ochowiak a lucrat în teatru și cinematografie, Mathieu Paulus a avut proiectul "Tarace Boulba". Acum suntem extrem de fericiți că ne-am reunit pentru a sărbători 30 de ani de la lansarea albumului "Mlah" și chiar dacă scena muzicală, publicul s-au schimbat, noi suntem convinși că ne vom bucura de momente deosebite.

InfoMusic: Ce anume v-a determinat să vă reuniți?

Stefane Mellino: Ne-am întâlnit cu Pierre Alexandre Vertadier de la Decibels Productions din Paris și el a făcut această revenire posibilă. Și celebrarea albumului "Mlah" a pus, oarecum, rotițele în mișcare.

InfoMusic: Cum a început călătoria aceasta muzicală?

Stefane Mellino: Turneul a început acum un an, în februarie, în cluburi mici din Belgia. Încercam să ne dăm seama ce trebuie să îmbunătățim. Și am constatat că flacăra aceea încă există...așa că în Cluj și-n București vom susține spectacolele cu numerele 112, respectiv 113.

InfoMusic: Les Negresses Vertes sunt energici, sunt ca un vin bun, sunt plini de viață. Cum v-ați descrie, în alte cuvinte?

Stefane Mellino: Still alive and kicking…

InfoMusic: Toate piesele voastre au o poveste. Dacă toate cântecele ar fi reunite într-un roman, care ar fi numele lui?

Stefane Mellino: Cu siguranță, romanul s-ar numi "A Book of Life". În toate piesele noastre noi cântăm despre experiențele pe care le-am avut de-a lungul vieții. De asemenea, numele ar putea fi "Zobi la Mouche".

InfoMusic: Stilul vostru este plin de viață. Ce vă inspiră?

Stefane Mellino: Așa cum am spus, suntem inspirați de experiențele de viață pe care le trăim, dar trebuie să spun că și prietenia noastră este o sursă din care ne tragem seva. Niciodată nu ne-am rupt de viața reală, avem copii, familii care, de asemenea sunt o sursă reală de inspirație.

InfoMusic: Într-un interviu, ați spus, cu ceva vreme în urmă, "că nu simțiți c-ar fi trecut 17 ani de când n-ați mai urcat împreună pe scenă, ci de parcă a fost ieri". Așa arată o prietenie adevărată?

Stefane Mellino: Da, este adevărat, piesele noastre sunt fundamentul acestei prietenii pe care o avem și când îți dai seama că ai un album care a împlinit vârsta de 30 de ani, da, realizezi că legăturile cu cei din trupă sunt solide.

InfoMusic: V-ați gândit vreodată să cântați în altă limbă decât franceza?

Stefane Mellino: Mai cântăm și în alte limbi, spaniola, engleză dar da, în franceză este mai ușor pentru noi, fiind limba maternă. Pentru spectacole, o să vedeți că avem și "Hasta llegar" în spaniolă și "I Love Paris" în engleză.

InfoMusic: Ce proiecte aveți acum, în afară de concertele în care sunteți prinși? Vă gândiți la vreun album nou?

Stefane Mellino: Până la finele lui 2020 avem Mlah Tour. Cu siguranță vom realiza un album live și un scurt film despre toată nebunia aceasta frumoasă. Încă nu avem planuri pentru noi albume de studio, dar rămâne de văzut, poate vom fi inspirați și pentru așa ceva. În caz contrar, ne vom bucura de experiența "Mlah Tour" pe care o vedem ca pe un dar pe care ni l-a oferit viața.

ENGLISH VERSION

Interview with Les Negresses Vertes; The French music group marks the 113th gig in Bucharest, with "Mlah Tour"

You just can’t stop dancing the moment you listen to their music. They are so full of life that you imagine them as the perfect remedy for a bad Monday, Tuesday, Wednesday…Even if, as a band, they stayed away from stages, each of them had projects and plans in this beautiful world of sounds and songs. Now, to celebrate the perfect age of their first album, "Mlah" (30 years), they will have two gigs (number 112 and 113), in Cluj and Bucharest. But before listening to them, in Control Club, let's read our interview with Stefane Mellino.

InfoMusic: A beautiful age, 30 years. How do you keep your energy?

Stefane Mellino: Energy is contained in "Mlah" songs which need to be played like that. These songs are a mix between punk, flamenco, rock, and obviously these influences are still alive in us.

InfoMusic: For some years, the band stayed away from stages and now you decided to come back. How do you feel now, how's the audience now?

Stefane Mellino: We have never quit the musical scene, each one of us had his own project. For example, me and Iza, we were "Mellino" and we had four albums, Paulo had his band, "Le Rétif", Ochowiak was working in the cinema and theater, Mathieu Paulus did "Tarace Boulba". Now we feel very happy to be back together to celebrate 30 years of "Mlah" and even if the musical scene and audience have changed we are still sharing greats moments.

InfoMusic: What convinced you to sing together again?

Stefane Mellino: We have met Pierre Alexandre Vertadier Decibels Productions which is a producer here in Paris and he's the man who have made our meeting possible. And of course, to celebrate Mlah was the Idea to make it work.

InfoMusic: How this great musical journey of yours began?

Stefane Mellino: This tour has started one year ago, we've started in February in small clubs in Belgium to improve if it was still OK between us. And we have realized that the fire was still burning, so Cluj and Bucharest will be our 112 and 113 gigs.

InfoMusic: Les Negresses Vertes are energetic, like a good wine and full of life. What other words would you use to describe yourselves?

Stefane Mellino: Still alive and kicking…

InfoMusic: All your songs have a story. If all these stories were put in a novel, what would be the name of it?

Stefane Mellino: This novel could be named "A Book of Life". In our songs we are mainly talking about experiences we had all along our lives. Should be also named "Zobi la Mouche".

InfoMusic: Your style is so vivid and so energetic. What inspires you?

Stefane Mellino: As I said we are inspired by all experiences we had, but also our friendship is an inspiration source. We've never be disconnected of true life, we have children, families who also are an inspiration source.

InfoMusic: You said, for another interview, that "it's like you stopped last week, not 17 years ago". Is this how a true friendship looks like?

Stefane Mellino: Yes it is, our songs are the cement of our friendship, when you have the chance to have an album which is 30 years old, you realize that the links we have are very solid.

InfoMusic: Have you ever considered singing in other language than French?

Stefane Mellino: We are singing in other Languages, in Spanish, English, but French is our mother language and it's easier for us to use. For the show you will see there is "Hasta llegar" in Spanish, we used to sing "I Love Paris" in English also.

InfoMusic: What projects do you have now, besides concerts? Do you think about new albums?

Stefane Mellino: At the moment, "Mlah Tour" will continue until the end of 2020. We surely will do a live album of that and a movie also. We didn't plan to make a new studio album but as musicians we will see if we have a new inspiration, if not we will never forget the experience of "Mlah Tour" which is a gift that Life has made to us.