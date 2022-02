Minelli a lansat piesa "Heart Instructions" - AUDIO

Nelipsită din clasamentele de specialitate, Minelli este gata să cucerească lumea cu o nouă lansare. "Heart Instructions" este o piesă pentru care artista a lucrat alături de Viky Red, pe care a compus-o gândindu-se la cât de ușoară ar fi viața dacă ar exista un manual care să te învețe cum să ai relația perfectă.

"<<Heart Instructions>> este dedicată celor mai experimentați dintre noi, care înțeleg suișurile și coborâșurile din dragoste și viață. Când scriam acest cântec mă gândeam cât de extraordinar ar fi să existe un manual care să te învețe, pas cu pas, cum să îți construiești relația perfectă. Piesa este o amintire vie a serii în care eram în studio și visam la viața perfectă" a declarat Minelli.

Cu un portofoliu impresionant de piese compuse, printre care se numără hit-urile "UP" și "Flashbacks", cântate de INNA, piese ce au cucerit cu ușurință pozițiile fruntașe ale topurilor radio, dar și "F..K That" (Bastard!), un alt single care a reușit să fie No. 1 în Rusia pentru mai multe săptămâni, Minelli este una dintre cele mai de succes cântărețe și compozitoare din România.

Cu cele mai recente single-uri ale sale a dominat topurile din întreaga lume, "Rampampam" reușind performanța de a ajunge până pe poziția cu nr. 4 în Top 200 Shazam Global și pe poiția cu nr. 1 în Shazam Global Dance. Single-ul "Nothing Hurts" are și el parte de succes, fiind prezent pe radiourile din Polonia, Rusia, Ucraina, Lituania, Bulgaria, Croația, Ungaria sau Germania, dar și în topurile Shazam din întreaga lume.

AUDIO: Minelli - Heart Instructions