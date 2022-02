Ovidiu Lipan Ţăndărică confirmă concertul aniversar Phoenix de 60 de ani la podcastul lui Mihai Bobonete

Luca Mastacan are doar 12 ani și este originar din Bârlad. Nu este la primul concurs televizat, în 2018 participând la show-ul “Next Star”. Mai mult, Luca are în portofoliu zeci de premii muzicale, câștigate la concursuri naționale. Unul dintre principalele motive pentru care adolescentul a venit la Românii au talent a fost Andra. Concurentul s-a declarat fanul ei și își dorea nespus să facă cunoștință cu ea.

Prima interacțiune cu jurații a fost una jovială, aceștia glumind cu el despre prietenele pe care le are acasă și sugerându-i să o salute la cameră pe favorita sa. Întrebat apoi despre talentul său, Luca a dezvăluit că urma să cânte melodia "Run To You" din repertoriul lui Whitney Houston.

Jurații au fost surprinși de alegerea făcută, fiind de părere că e o piesă extrem de dificilă și ar putea să o dea în bară. Cu toate acestea, concurentul a fost sigur pe el și a oferit o interpretare greu de uitat. La sfârșitul momentului muzical, cei patru jurați s-au ridicat în picioare. La fel de cuceriți de vocea adolescentului au fost și Pavel și Smiley, acesta din urmă declarând:

"Și-a ales o luptă grea, dar a câștigat-o".

Dragoș Bucur a spus:

"Luca, e surprinzător... la 12 ani stăpânești o tehnică la care eu, cel puțin, nu mă așteptam. Talentul este clar. Ai voce, ai ureche, și pe lângă astea două, ai avut maturitatea să stai, să ne asculți glumițele, și, cu toate glumițele, cu toată presiunea pe care am pus-o pe tine și cu toate emoțiile pe care tu deja le aveai, să respiri și să cânți exact așa cum ți-ai propus. Bravo!"

Deși Bobonete a declarat că nu e deloc fan Whitney Houston, juratul a fost cucerit de momentul lui Luca:

"Rareori văd un copil ca tine care să fie plin de modestie, de bun simț, concentrat. Ai o voce incredibilă, iar în seara asta ne-ai făcut fericiți. Am auzit ceva fain".

Luca a primit 4 DA din partea juraților Românii au talent și merge mai departe în etapa următoare a emisiunii.

VIDEO: Luca Mastacan în audiții la Românii au talent