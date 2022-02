Show-ul de la Super Bowl 2022 a fost oferit de greii rap-ului american

Un total de 17 artişti şi trupe au fost nominalizaţi, inclusiv Duran Duran, Dolly Parton şi din nou Rage Against the Machine. Eminem este pentru prima dată pe listă, fiind în primul an de eligibilitate. Pentru New York Dolls, Kate Bush, DEVO, Fela Kuti şi Rage Against the MAchine este al doilea an la rând când sunt nominalizaţi. Judas Priest era eligibilă chiar din 1999 pentru nominalizare şi a fost favorită în multipli ani.

Pentru a putea fi eligibil pentru nominalizare un artist individual sau o trupă trebuie să îşi fi lansat prima înregistrare comercială cu cel puţin 25 de ani înainte de anul nominalizării. Sunt luate în calcul aspecte precum influenţa artistului asupra altor muzicieni, lungimea şi evoluţia carierei, inovaţia şi superioritatea în stil şi tehnică.

Iată declaraţia lui John Sykes, director al Rock and Roll Hall of Fame Foundation:

Lista din acest an recunoaşte meritele unui grup diversificat de artişti, fiecare cu un impact profund asupra sunetului culturii tinereşti. Muzica lor nu doar a mişcat generaţii, dar a şi influenţat sunetul a nenumăraţi artişti care au urmat.

Fanii pot vota pentru artistul preferat pentru a intra în panteonul rock în acest an. Votarea ţine până pe 29 aprilie şi se face prin intermediul acestui site sau direct la muzeul Rock and Roll Hall of Fame din Ohio.

În 2021 au fost introduşi în Hall Of Fame Foo Fighters, The Go-Go's, Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren şi Tina Turner. Au primit şi distincţia "Musical Excellence Award" LL Cool J, Billy Preston şi Randy Rhoades.

Iată lista completă a nominalizaţilor la Rock & Roll Hall of Fame 2022: