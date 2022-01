Marvel te invită să faci cunoștință cu Moon Knight, protagonistul unui nou serial - TRAILER

Seria "Moon Knight" îl are în prim plan pe Marc Spector (Oscar Isaac), un fost soldat ce suferă de tulburare de personalitate multiplă. Mai mult, se confruntă și cu o tulburare de somn, fiindu-i aproape imposibil să facă diferența între realitate și vis. În acest context haotic, Marc ajunge să accepte un nou alter ego, acela de Moon Knight.

În trailerul proaspăt lansat, se poate observa că Marc nu poate face diferența dintre realitate și vis. Se joacă cu un cub Rubik, incapabil să adoarmă. Apoi, sare panicat din pat doar ca să își dea seama că este legat de picior, uitând, se pare, că el a fost cel care s-a imobilizat cu o seară înainte. Audiența este introdusă și mai mult în mintea protagonistului odată cu prezentarea a încă două identități: omul de afaceri Steven Grant și șoferul Jack Lockley. Dar cireașa de pe tort apare în momentul în care Marc are o viziune a lui Khonshu, zeul egiptean al Lunii. Se pare că are un impact masiv asupra protagonistului, făcându-l să devină Moon Knight.

Cum orice producție Marvel include și un răufăcător, și seria "Moon Knight" beneficiază de un personaj negativ. Este vorba de liderul unui cult pe care îl cheamă Arthur Harrow (Ethan Hawke). Acesta îl încurajează pe Marc să "îmbrățișeze întunericul din interior".

Spre deosebire de celelalte seriale Marvel pentru Disney Plus, ce s-au bazat pe personaje deja existente din anterioarele filmele Marvel, "Moon Knight" trasează un drum nou-nouț, cu un set complet nou de personaje și o poveste care nu are la prima vedere nicio conexiune cu Universul Cinematic Marvel. Făcându-și debutul în benzile desenate Marvel în 1975, Moon Knight avea inițial superputeri bazate pe fazele Lunii, dar reproducerile mai recente i-au oferit abilități "umane", ajutate de gadgeturi sofisticate.

"Moon Knight" este doar unul dintre numeroasele seriale de televiziune Marvel ce vor fi lansate pe Disney Plus anul acesta. Printre celelalte producții se numără "She-Hulk", "Ms. Marvel", "Secret Invasion", o animație "I Am Groot" și "The Guardians of the Galaxy Holiday Special". Marvel speră că se vor bucura de succesul atins de "WandaVision", "The Falcon And The Winter Soldier", "Loki" și "Hawkeye", serii care și-au făcut debutul anul trecut.

TRAILER "Moon Knight":