"Această piesă era pe albumul meu ("Artemis") doar ca piesă instrumentală, dar am știut mereu că e o melodie specială. Îi sunt atât de recunoscătoare lui Mako pentru faptul că a scris versurile pentru "Lose You Now", pentru că a captat perfect sentimentele pe care eu nu aș fi putut niciodată să le pun în cuvinte. Am plând ca un copil când i-am ascultat prima oară versiunea lui. Am simțit că tatăl meu și cel mai bun prieten (ambii decedați) mă îmbrățișau cu căldură.

Realizarea acestei piese și a acestui videoclip mi-au adus o stare de liniște. Acest videoclip conține amintiri speciale cu oameni minunați pe care i-am pierdut", a detaliat Lindsey Stirling.