Artiștii confirmați la Jazz in the Park 2021 - Lineup-ul complet

Fatoumata Diawara (ML), artista din Mali care combină cu virtuozitate muzica folk, blues, jazz și pop cu sonoritățile Africii tradiționale, cântărețul de jazz al generației hip-hop José James cu a sa invitată special, Taali (US), și redutabilul chitarist Dominic Miller (ARG-US) sunt capetele de afiș ale acestei ediții. Lor li se alătură Fanfare Ciocârlia (RO), care va deschide festivalul în seara zilei de 2 septembrie. Jazz in the Park 2021 se va desfășura în perioada 2 - 5 septembrie.

Artiștii confirmați pe scenele din Parcul Muzeului Etnografic

În cele trei zile de festival, pe scenele aflate în (la) Parcul Muzeului Etnografic vor concerta, de asemenea, Hania Rani (PL), Nik Bärtsch (CH), Marco Mezquida (ESP), Ron Minis (ISR), Taraf de Caliu (RO), Balkan Taksim (RO), Taraful de Vărbilău (RO), Sorin Zlat Trio (RO), Teodor Pop Solo (RO), Bogdan Vaida (RO) și VRTW Artists: Dodo, Bully, Puiu, UFe, Karak, Iorga.

Artiștii care vor concerta în Campusul USAMV

Campusul USAMV va fi scena artiștilor Moonlight Breakfast (RO), Mörk (HU), Kornelia Binicevicz DJ set (PL) și Habibi Funk DJ set (DE), iar Iulius Parc va fi dedicat cu predilecție muzicienilor români de jazz, aici concertând Big Dimm a’Band (RO), Luiza Zan (RO), Alexandrina Hristov (MD), Jazzybit (RO), A-C Leonte (RO), Arcuș Trio (RO), Beats Remedy (RO), Essential Notes (RO) și Rubié Trio (RO).

PROMO: Lineup-ul Jazz in the Park 2021

"În acest an, a trebuit să schimbăm multe, însă nu și muzica pe care ne străduim să o prezentăm publicului. Am un lineup jucăuș, foarte variat, cu o energie specifică festivalului nostru. Avem artiști care nu au mai cântat în țară, albume cântate în premieră, descoperiri speciale, dar, cel mai important, o ofertă variată, ca de obicei, astfel încât oricine se poate regăsi, măcar o dată, în muzica pe care o propunem", a explicat Alin Vaida, director executiv Jazz in the Park și organizator al festivalului.

Fatoumata Diawara, Dominic Miller și José James, headlinerii Jazz in the Park 2021

Prezentă sâmbătă, 4 septembrie, pe scena mare din Parcul Etnografic, Fatoumata Diawara (ML) este cea mai cunoscută artistă contemporană de origine africană. A colaborat de-a lungul carierei sale cu artiști precum David Crosby, Snarky Puppy, Bobby Womack, Herbie Hancock, Amadou and Mariam, Oumou Sangaré și Toumani Diabaté, Paul McCartney sau chiar Gorillaz.

Ca urmare a acestor complexe aventuri muzicale, muzica lui Diawara a ajuns la o maturitate și o bogăție care o plasează negreșit în rândul celor mai reprezentative figuri ale muzicii africane moderne.

Deși este cunoscut mai degrabă drept chitaristul lui Sting, Dominic Miller (ARG-US), care va concerta vineri, 3 septembrie, în Parcul Etnografic, este un artist solo de mare succes, care a lansat deja nouă albume pe cont propriu. Ca lider de trupă, Miller se bucură de o reputație de invidiat atât în ​​lumea profesională a muzicii, cât și în rândul fanilor muzicii de pretutindeni.

Lista sa colaborări include nume celebre, precum Phil Collins, The Chieftains, Eddi Reader, Katie Melua, Bryan Adams, Paul Young, Nigel Kennedy, Peter Gabriel, Tina Turner și mulți alții. Cel mai recent album al său, „Absinthe”, este rezultatul unui fascinant amestec de jazz, pop, folk și elemente de muzică clasică contemporană, latino și tango.

José James (US), artistul cu voce satinată care a ajuns să remodeleze jazzul, oferindu-i noi valențe, nu a pornit pe drumul carierei sale din dorința de a dovedi ceva, ci dintr-o mare curiozitate și pasiune pentru muzică. Construit ca o continuare a albumului din 2013, cel mai recent album al lui "No Beginning No End 2" readuce înaintea publicului acel aer eclectic și curajos prin care James s-a remarcat încă de la început.

La Jazz in the Park, José James va cânta pe scenă duminică, 5 septembrie, în Parcul Etnografic, alături de soția sa, cunoscută drept Taali (US). Compozitoare, cântăreață și producătoare, Taali are de asemenea o contribuție impresionantă în peisajul muzical american. În 2021, Taali a fost nominalizată la Premiile Grammy, categoria Best Arrangement Instrumental and Vocals, în urma colaborării cu Becca Stevens.

Fanfare Ciocârlia deschide Jazz in The Park 2021

Talentul de neegalat al Fanfare Ciocârlia (RO) de a-și alia alama lor balcanică cu linii de jazz, pop și rock, toate interpretate cu o precizie nebună, le-a conferit membrilor ei un statut de cult și i-a făcut un accesoriu permanent pe scena muzicală, de la punk la clasic.

Ultimul lor album, "Nu a fost greu să te iubesc", o odă muzicală pentru legiunile de fani Fanfare Ciocârlia, este cel mai recent capitol din povestea unei trupe mari dintr-un sat mic, care pune zâmbete pe fețele oamenilor și care tânjește după un viitor lung de concerte palpitante, terminate adânc în noapte.

Hania Rani și Nik Bärtsch concertează în Parcul Muzeului Etnografic

"Esja", albumul de debut al pianistei Hania Rani (PL), i-a adus recunoaștere internațională, nominalizări la cinci categorii importante ale Galei Fryderyki, echivalentul Premiilor Grammy în Polonia, titlul "Discovery of the Year" în 2019 și premiul Sanki pentru cea mai interesantă figură a muzicii poloneze.

În ultimul său album, "Home", Hania explorează însemnătatea cuvântului "acasă", a spațiilor care, din întâmplare, din nevoie sau din pură alegere, ne găzduiesc și a spațiilor pe care suntem nevoiți să le lăsăm în urmă.

Nik Bärtsch (CH) este un artist care își provoacă publicul, iar acest lucru se remarcă și în ultimul său album, "Entendre", care surprinde chiar mai în detaliu caracterul compozițiilor modulare ale lui Bärtsch, gândirea sa muzicală și tehnica interpretării.

Răbdarea, intensitatea și, paradoxal, ușurătatea care transpar din compozițiile lui Nik Bärtsch au devenit emblematice pentru acest stil muzical și se datorează în mare parte și colaborărilor artistului cu trupele Ronin și Mobile, dar și cu producătorul Manfred Eicher și inginerul de sunet Stefano Amerio.

Marco Mezquida (ESP) a devenit una dintre cele mai uimitoare figuri ale jazzului european contemporan, iar acest lucru e declarat în unanimitate de către specialiști și publicul neavizat deopotrivă. ADN-ul său artistic pare să înglobeze influențele unor nume colosale precum Jarrett, Schubert, Evans, Rachmaninov sau Bley, printre altele, iar creativitatea sa e adesea copleșitoare, remarcându-se în toate formulele și genurile pe care Mezquida le-a abordat: proiecte solo, orchestre, duete, muzică jazz, flamenco sau muzică populară latino-americană.

Luiza Zan și Alexandrina Hristov concertează în Iulius Parc

Luiza Zan este una dintre cele mai impunătoare, elegante și calde voci din jazzul românesc, care doboară ușor bariera tiparelor și a preconcepțiilor. Muzica Luizei Zan poate fi cuprinsă în câteva cuvinte: new jazz cu influențe din Billie Holliday, Ella Fitzgerald, Kurt Elling, Dianne Reeves şi, mai ales, Nat "King" Cole; soul & funk inspirat de Aretha Franklin, Chakka Khan, Erykah Badu; hip hop și R&B inspirat de D‘Angelo, Angie Stone, Bilal.

Originară din Chișinău, Alexandrina Hristov (MD) a lansat în ultimii ani mai multe single-uri în stiluri diferite, de la synthpop și dream pop la alternative rock, fiind tot mai atrasă de partea de producție muzicală.

Ultimul single, "Vânt în pânze", a fost produs integral de către Alexandra, care lucrează momentan la trei albume în paralel, unul în engleză, unul în română și unul în rusă. Cel puțin unul dintre albume va fi lansat până la sfârșitul anului.

Complexă, unică, liberă și spontană sunt cuvintele care definesc perfect trupa Big Dimm a’Band. Bandul abordează un repertoriu vast, diferit ca stil: de la swing, blues, bebop, bossa nova, până la pop jazz, funk, jazz fusion şi altele. Prestaţiile susţinute nu au fost doar simple concerte, ci s-au dovedit adevărate spectacole sincretice, unde muzica se îmbină armonios cu coregrafia, impresionând de fiecare dată.

Bilete la Jazz in The Park 2021:

Accesul la festival se face pe baza biletelor și abonamentele puse în vânzare exclusiv online. Copiii sub 7 ani pot intra gratuit, dar trebuie să fie însoțiți de unul sau doi adulți posesori ai unui bilet individual sau abonament valabil pentru ziua respectivă. Accesul copiilor peste 7 ani este permis în baza unui bilet valabil și doar dacă sunt însoțiți de un adult.

În perioada 12-19 iulie 2021, prețul biletelor și abonamentelor este:

Abonament Parcul Muzeului Etnografic (asigură accesul pentru 3 zile de festival) – 240 lei

Bilet Parcul Muzeului Etnografic (asigură accesul pentru o zi de festival) – 90 lei

Abonament Iulius Parc (asigură accesul pentru 3 zile de festival) – 100 lei

Bilet Parcul Muzeului Etnografic (asigură accesul pentru o zi de festival) – 40 lei

Pachet 4 persoane Campus USAMV (asigură accesul pentru o zi de festival) – 200 lei

Totodată, organizatorii au pus la dispoziția fanilor și prietenilor festivalului un ABONAMENT FULL PASS, care asigură accesul în toate zonele de festival, inclusiv la gala de deschidere, și care costă 300 lei.

Alin Vaida: "Pe viitor, ne dorim nu doar să revenim în Parcul Central cu acces liber, ci să mai dezvoltăm încă un festival, cu acces pe bilete, în Parcul Muzeului Etnografic"

"Dat fiind condițiile speciale în care organizăm Jazz in the Park, am fost nevoiți să trecem pe bilete. Deși e ciudat și pentru noi, decizia asta nu ne sperie fiindcă niciodată nu am organizat festivalul cu acces liber doar ca să vină cât mai multă lume, ci l-am organizat așa fiindcă ne-am dorit să accesibilizăm muzica pentru o comunitate curioasă și interesantă, dar care nu avea acces în mod frecvent la tipul de artiști cu care noi ne doream să lucrăm. Chiar dacă avem bilete, am încercat să ținem evenimentul cât se poate de accesibil. Cu doar 40 lei, poți participa la o seară cu trei concerte de jazz, iar cu 90 de lei poți intra În Parcul Muzeului Etnografic Satului unde, pe lângă concerte, sunt foarte multe activități și o energie specifică de festival. Avem și un contingent limitat de abonamente speciale, care permit accesul nerestricționat la toate concertele și locurile din festival, dedicat în special celor care vor să ne fie alături. Pe viitor, ne dorim nu doar să revenim în Parcul Central cu acces liber, ci să mai dezvoltăm încă un festival, cu acces pe bilete, în Parcul Muzeului Etnografic", a mai spus Alin Vaida.

Reguli de acces la Jazz in The Park 2021

Pentru a da șansa cât mai multor iubitori de jazz de a participa la concertele din acest an, organizatorii Jazz in the Park au decis ca intrarea în festival să se facă pe baza adeverinței de vaccinare, testelor negative PCR și antigen, precum și a certificatului anticorpi COVID-19.

Va exista, de asemenea, posibilitatea ca participanții să-și poată face teste rapide gratuite la clinicile recomandate de organizatori.

Concertele și evenimentele din cadrul ediției din acest an a Jazz in the Park vor avea loc respectând normele pe care autoritățile le vor impune în perioada de derulare a festivalului.

Despre Jazz in The Park 2021

Jazz in the Park este un festival de jazz contemporan care, în cei opt ani de existență, a adus în Cluj-Napoca peste 300 de concerte de jazz cu artiști de pe aproape toate continentele, devenind foarte repede unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. Pe scenele lui au concertat artiști precum Marcus Miller, Judith Hill, Ghost Note, Richard Bona, Bill Laurance, Dhafer Youssef, Robert Glasper, Nouvelle Vague sau Hindi Zahra.

În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei "Best Small European Festival" la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards, devenind astfel primul festival de jazz din România care a obținut o distincție la acest eveniment. Din 2018, festivalul Jazz in the Park este membru al European Jazz Network.