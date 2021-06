Ceremonia transmisă pe PRO TV a debutat cu o fanfară italiană şi mingi uriaşe reprezentând steagurile naţionalelor participante la EURO 2020. Am avut şi numere de acrobaţie demne de Cirque du Soleil, cu acrobaţii ridicaţi la mulţi zeci de metri în aer. A fost şi o iluzie optică 3D şi efecte pirotehnice în abundenţă. Momentul muzical al tenorului Andrea Bocelli începe la minutul 7:20 în clipul de mai jos, cu un "Nessun Dorma" care îţi provoacă fiori. Artistul în vârstă de 62 de ani a încântat cei 16.000 de fani prezenţi pe Stadio Olimpico şi milioanele de privitori de acasă.

Nu e prima oară când "Nessun Dorma" e asociat unui campionat de fotbal, BBC folosind melodia ca piesă tematică pentru a transmite Cupa Mondială din 1990.

Andrea Bocelli a lansat în mai piesa "Melodramma" alaturi de HAUSER, iar la final de 2020 a lansat albumul "Believe" şi a ţinut un concert "Believe in Christmas".

După acest moment magic a avut loc o reprezentaţie a DJ-ului Martin Garrix, care ne-a oferit imnul competiţiei EURO, "We Are the People". I s-au alăturat prin transmisie video şi holograma Bono, solistul U2, dar şi chitaristul The Edge. Figurile centrale ale ceremoniei din lumea fotbalului au fost Francesco Totti şi Alessandro Nesta, figuri legendare de la Roma şi Lazio, care au jucat decenii pe acest stadion.

Cei doi sunt câştigători ai Cupei Mondiale din 2006, dar nu ei au dus mingea meciului pe teren, ci o maşinuţă Volkswagen. A urmat un meci intens, câştigat de Italia în fata Turciei cu 3 la 0. Stadio Olimpico a răsunat de scandările fanilor, deşi este la doar 25% din capacitate din cauza restricţiilor legate de Covid-19. EURO 2020 are 11 ţări gazdă şi se desfăşoară între 11 iunie şi 11 iulie 2021. Implică 24 de echipe, iar România va găzdui pe Arena Naţională 3 meciuri din faza grupelor (Grupa C), dar şi unul din optimi.

Vor juca la noi Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia de Nord şi cele două echipe din optimi, printre care ar putea fi Portugalia lui Cristiano Ronaldo, Franţa sau Germania.