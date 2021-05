Viziunea lui Martin Garrix pentru piesa "We Are The People" a prins contur când Bono și colegul său de trupă, The Edge, au fost de acord să apară pe melodie. Colaborarea a evoluat prin intervenția lui Bono pe partea lirică și a lui The Edge pe partea riff-urilor de chitară, astfel rezultând un mix coeziv între identitățile artistice ale fiecăruia.

"Oportunitatea de a compune muzică alături de Bono și The Edge pentru unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume a fost o experiență incredibilă. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat împreună și entuziasmat să împărtășesc această piesă întregii lumi!", a declarat Martin Garrix.

Campionatul European de fotbal Euro 2020 a fost amânat anul trecut din cauza pandemiei de COVID-19. Competiția se va ține în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021, dezvăluirea imnului "We Are The People" dând startul campaniei de promovare.

"Lunga așteptare a ajuns aproape de final, suntem încântați să dezvăluim în sfârșit piesa oficială a UEFA Euro 2020, "We Are The People", interpretată de artiști al căror talent este recunoscut internațional, respectiv Martin Garrix, Bono și The Edge. Fotbalul și muzica au puterea de a aduce oamenii împreună. Sunt vectori ai pasiunii și emoției, iar îmbinarea lor va duce mai departe celebrarea acestui turneu, făcându-l cunoscut și celor care nu sunt încă fani ai competiției. Cu starurile pe care le-am ales pentru a crea această piesă, suntem încrezători că vom reuși să facem acest lucru", a declarat directorul de marketing al UEFA, Guy-Laurent Epstein.

Meciul care va da startul Campionatului European de fotbal se va juca pe 11 iunie, pe Stadionul Olimpic din Roma. Echipele combatante vor fi ale Turciei și Italiei.