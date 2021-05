Câștigătorii Billboard Music Awards 2021 și live-urile serii - VIDEO

Rag‘n’Bone Man va lansa anul acesta prima sa colaborare cu Pink. Cei doi au înregistrat în duet piesa "Anywhere Away From Here", o melodie cu mesaj profund, ce se adreasează tuturor celor care au dificultăți în a-și depăși fricile interioare.

"Această piesă este o reflexie sinceră a dorinței de a dispărea din situațiile incomfortabile - e despre vulnerabilitățile cu care ne confruntăm cu toții. Este o onoare să o am pe Pink pe această piesă și sunt atât de fericit că a acceptat să cânte cu mine", a declarat Rag‘n’Bone Man.

Pink: "În 2017 eram deja îndrăgostită de vocea lui, iar când ne-am întâlnit fața în față am realizat destul de repede că are și un suflet frumos"

Pink a acceptat cu bucurie propunerea de a colabora cu artistul britanic, pe care a avut ocazia de a-l cunoaște în 2017, la scurtă vreme de la lansarea hitului "Human" (2016).

"În 2017 eram deja îndrăgostită de vocea lui, iar când ne-am întâlnit fața în față am realizat destul de repede că are și un suflet frumos. De atunci am știut că vreau să lucrez cu el într-o bună zi. "Anywhere Away From Here" este piesa perfectă pentru noi doi. Sunt extrem de onorată să fac parte din acest proiect, să colaborăm pe această piesă", a declarat Pink în comunicatul oficial ce anunță lansarea single-ului.

"Anywhere Away From Here" va fi lansat pe 9 aprilie, acesta fiind următorul single al lui Rag‘n’Bone Man. Melodia este extrasă de pe albumul "Life By Misadventure", cel de-al doilea material de studio al artistului britanic, așteptat pe piață anul acesta.

Pink a lansat de curând primul ei duet cu fiica sa. În luna februarie, artista a înregistrat "Cover Me In Sunshine" alături de Willow Sage Hart. Atât duetul, cât și clipul sunt emoționante, relația mamă-fiică făcând ca mesajul melodiei să fie și mai special.

Willow a atras atenția publicului și înainte de acest videoclip, tânăra artistă fiind recent filmată de mama ei cântând această piesă. Clipul urcat pe TikTok a atras extrem de multe aprecieri, de aici venind, probabil, și ideea înregistrării unui videoclip.