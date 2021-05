Irina Rimes a povestit cum l-a cunoscut pe David, actualul iubit - VIDEO

Irina Rimes urmează sfatul dat de președintele CNCAV, col. dr. Valeriu Gheorghiță, și devine un exemplu de urmat pentru cei din comunitatea sa de fani. Artista a împărtășit public faptul că s-a vaccinat, exact așa cum recomandase Valeriu Gheorghiță într-o recentă conferință de presă, în care sublinia importanța puterii exemplului în reușita campaniei de vaccinare.

Irina Rimes: "M-am vaccinat pentru că vreau să revenim la normal cât mai curând posibil"

"M-am vaccinat. Nu m-a pus nimeni, nu m-a plătit nimeni să vorbesc despre asta și nu reprezint interesele nimănui. Reprezint interesele mele personale, pur egoiste. M-am vaccinat pentru că NU MAI POT FĂRĂ CONCERTE, m-am vaccinat pentru că vreau să mă întorc pe scena. M-am vaccinat pentru că vreau să revenim la normal cât mai curând posibil. Mi-e dor de NORMAL", a scris Irina pe Instagram.

Mesajul a venit însoțit și de o poză cu artista în timp ce primește vaccinul anti-COVID, fotografie pe care o puteți vedea mai jos.

Irina Rimes la un centru de vaccinare anti-COVID

Trupa Cargo a devenit și ea un exemplu de urmat, implicându-se de curând în maratonul de vaccinare de la Timișoara.

În Statele Unite, Mariah Carey se numără printre artiștii care au împărtășit de curând publicului că s-au vaccinat, Arnold Schwarzenegger încercând și el să facă o diferență în comunitatea celor care îl apreciază. Acesta a împărtășit vestea că a primit prima doză de vaccin într-un mod inedit, publicând un clip și un mesaj ce conținea o replică faimoasă din seria filmelor "Terminator".

Îndrăgitul actor și fost guvernator al Californiei s-a vaccinat pe stadionul Dodger, împărtășind experiența sa cu urmăritorii lui de pe Twitter. Pentru ca momentul să fie cu adevărat memorabil, Arnold a inclus în mesajul său o faimoasă replică din "Terminator": "Come with me if you want to live!".