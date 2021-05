Angelina Jolie devine supererou în noul film Marvel - "Eternals" - VIDEO

Într-un videoclip ce sărbătorește dragostea pentru povești și momente memorabile ale unor supereroi îndrăgiți, Marvel Studios au oferit o serie de imagini ce vor încânta fanii. Călătoria vizuală duce telespectatorii într-un trecut în care mersul la cinematograf era o activitate obișnuită. Sunt inserate fragmente din filmele Marvel ale ultimului deceniu. Apoi, perspectiva se schimbă, iar fanii sunt introduși într-o nouă lume, cea a viitoarelor pelicule Marvel.

Anul acesta vor fi lansate patru filme: "Black Widow", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "The Eternals" și "Spider-Man: No Way Home". În 2022, fanii vor putea viziona "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", "Thor: Love and Thunder", "Black Panther: Wakanda Forever" și "The Marvels", iar anul 2023 pregătește "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" și "Guardians of the Galaxy Vol 3".

În ceea ce privește "Eternals", filmul este regizat de Chloé Zhao, câștigătoare a două Premii Oscar pentru pelicula "Nomadland". Noua producție îi are în rolurile principale pe Salma Hayek, Angelina Jolie, Gemma Chang, Richard Madden, Kumail Nanjiani și Kit Harington.

"Eternals" prezintă o nouă echipă interesantă de supereroi din Universul Marvel, ființe antice care trăiesc în secret pe Pământ de mii de ani. În urma evenimentelor din "Avengers: Endgame", o tragedie neașteptată îi forțează să iasă din umbră pentru a se reuni împotriva celui mai vechi inamic al omenirii - The Deviants.

VIDEO: Viitoarele filme Marvel