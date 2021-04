Angelina Jolie se luptă cu asasini și incendii în trailerul filmului "Those Who Wish Me Dead" - VIDEO

Angelina Jolie nu se dezice de interpretarea unor personaje puternice și aventuroase. În viitorul film "Those Who Wish Me Dead", actrița joacă rolul unui pompier specializat în incendii de vegetație care trebuie să protejeze un adolescent. Detalii și video în articol.

Regizat de Taylor Sheridan, "Those Who Wish Me Dead" are ca sursă de inspirație romanul cu același nume scris de Michael Kortya. Povestea se desfășoară în jurul lui Hannah Faber (Jolie), un expert în supraviețuire și pompier veteran, însărcinată cu salvarea lui Connor Casserly (Finn Little), un adolescent care a fost martor la o crimă. Din cauza acestui eveniment, puștiul este urmărit de frații asasini Blackwell, interpretați de Nicholas Hoult și Aidan Gillen.

Distribuția este completată de Jon Bernthal, Tyler Perry, Jake Weber, Medina Senghore și James Jordan. În ceea ce privește echipa de producție, regizorul Taylor Sheridan a lucrat, de asemenea, și la scenariu. Acesta i-a avut alături de Michael Kortya și Charles Leavitt ("Blood Diamond", "Warcraft").

"Those Who Wish Me Dead" va fi lansat pe 14 mai atât în cinematografe, cât și pe HBO Max.

Trailer "Those Who Wish Me Dead":