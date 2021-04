Versiunea acustică este mai intimă și este insoțită de un videoclip: o secvență lungă, one-shot, filmată în timpul videoclipului oficial al piesei "Take Me To The Moon".

KADEBOSTANY este producător și compozitor muzical. Artistul a captat rapid atenția cu stilul său unic de muzică pop, cu identitatea vizuală specială și cu spectacolele live colosale. Printre numeroasele single-uri celebre ale artistului se numără și "Castle in the Snow", "Mind if I Stay", "Early Morning Dreams", "Save Me" sau noua versiune a lui Beyoncé "Crazy in Love" (folosită în 50 Shades of Grey); unele dintre acestea au apărut în Top 10 în peste 30 de țări.

Melodiile lui KADEBOSTANY au acumulat peste un miliard de stream-uri pe YouTube, iar artistul a ținut cel puțin 500 de spectacole live în peste 25 de țări în ultimii ani.

Valeria Stoica este o artistă indie-pop, iubitoare de natură, care își regăsește întotdeauna inspirația în aceasta. Primul single oficial al Valeriei, "Remember", a fost o mare surpriză pentru ascultătorii români ai stilului indie-pop și reprezintă reperul carierei sale, mai exact începutul succesului ei internațional. Începând din acel moment, melodiile ei au ajuns în topurile muzicale din Europa și SUA. În 2019, artista a cântat la Electric Castle, alături de unii dintre cei mai mari artiști pe care scena internațională i-a cunoscut vreodată: Florence and the Machine, 30 Seconds to Mars, The Vaccines și mulți alții.

Toamna trecută, Valeria a lansat primul său album - "I Don't Like Roses". Albumul este licențiat pe teritorii precum UK, Irlanda, Scandinavia și Italia, unde "Empty Air" a ajuns în Billboard-ul italian, a fost redată frecvent pe MTV Italy și la peste 30 de radio-uri italiene.