"Take Me To The Moon" cucerește printr-un șarm delicat, purtând emblema Kadebostany - un adevărat maestru al pop-ului modern. Melodicitatea chitarelor, beat-urile îndrăznețe și vocea suavă a Valeriei dau viață unei piese plină de lumină, care urmărește ascultătorul până în cele mai întunecate colțuri ale sufletului.

"Această colaborare a venit neașteptat și am primit-o cu brațele deschise. Cred că piesa asta este o eliberare. Sunt foarte nerăbdătoare să o auziți și am foarte multe emoții!", a spus Valeria Stoica.

În timpul unei nopți lungi din 2019, Kadebostany a avut o revelație care i-a setat o nouă traiectorie creativă. Acesta a vizualizat o lume imaginară, inspirată de teatru, operă și estetica filmului surealist. Aceste elemente stau la baza proiectului DRAMA: o colecție de imnuri pop, îmbinate cu elemente de teatru ce semnalează o nouă eră.

Kadebostany este cunoscut pentru hit-urile internaționale „Mind if I Stay", „Castle in the Snow", „Early Morning Dreams" și „Save Me" care au cucerit topurile din peste 30 de țări. De asemenea, compozitorul a strălucit în peste 500 de show-uri live în 25 de țări, incluzând festivalurile Sziget, Chill Out, Fusion, Montreux Jazz Festival, Dour sau Neversea.

Valeria Stoica este o artistă indie, care e reușit să se remarce prin piesele "Distanțe", "Poate", "Just a Boy", "Be my Friend", "Get Back" și "Gravity", cât și prin prestații naționale și internaționale.

În 2019, artista a cântat în deschiderea concertului Lucy Dacus în Dortmund și a lui Jacob Lee ce a avut loc în București. În același an, Valeria Stoica a avut o prestație remarcabilă la festivalul internațional Electric Castle.