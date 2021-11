KADEBOSTANY - Wild in Secret feat. Valeria Stoica

După succesul piesei "Take Me To The Moon", care este vizată pentru o nominalizare la Grammy, Kadebostany și Valeria Stoica lansează un nou single cu rezonanțe indie, intitulat "Wild in Secret". Melodia păstrează aerul visător al muzicii Valeriei, aportul lui Kadebostany fiind vizibil pe partea de producție și mixaj.

KADEBOSTANY este producător și compozitor muzical. Artistul a captat rapid atenția cu stilul său unic de muzică pop, cu identitatea vizuală specială și cu spectacolele live colosale. Printre numeroasele single-uri celebre ale artistului se numără și "Castle in the Snow", "Mind if I Stay", "Early Morning Dreams", "Save Me" sau noua versiune a lui Beyoncé "Crazy in Love" (folosită în 50 Shades of Grey); unele dintre acestea au apărut în Top 10 în peste 30 de țări.

Melodiile lui KADEBOSTANY au acumulat peste un miliard de stream-uri pe YouTube, iar artistul a ținut cel puțin 500 de spectacole live în peste 25 de țări în ultimii ani.

Valeria Stoica este o artistă indie-pop, iubitoare de natură, care își regăsește întotdeauna inspirația în aceasta. Primul single oficial al Valeriei, "Remember", a fost o mare surpriză pentru ascultătorii români ai stilului indie-pop și reprezintă reperul carierei sale, mai exact începutul succesului ei internațional. Începând din acel moment, melodiile ei au ajuns în topurile muzicale din Europa și SUA. În 2019, artista a cântat la Electric Castle, alături de unii dintre cei mai mari artiști pe care scena internațională i-a cunoscut vreodată: Florence and the Machine, 30 Seconds to Mars, The Vaccines și mulți alții.

Toamna trecută, Valeria a lansat primul său album - "I Don't Like Roses". Albumul este licențiat pe teritorii precum UK, Irlanda, Scandinavia și Italia, unde "Empty Air" a ajuns în Billboard-ul italian, a fost redată frecvent pe MTV Italy și la peste 30 de radio-uri italiene.