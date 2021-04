Un prequel "Game of Thrones" a început oficial să fie produs de HBO - FOTO

După o lungă perioadă de așteptare, HBO a anunțat că producția pentru prequelul "House of the Dragon" a început oficial. Vestea a fost însoțită de o serie de fotografii în care membrii echipei citesc scenariul noii producții. Detalii în articol.

Amplasată cu 300 de ani înainte de GoT, seria viitoare se bazează pe cartea lui George R.R. Martin din 2018 despre istoria casei Targaryen, intitulată "Fire and Blood". Distribuția îi include pe actorii Paddy Considine (King Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Matt Smith (Prințul Daemon Targaryen), Emma D'Arcy (Prințesa Rhaenyra Targaryen) și Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon, alias The Sea Snake), precum și Rhys Ifans, Eve Best și Sonoya Mizuno.

"House of the Dragon" a fost creată de George R.R. Martin și Ryan Condal, acesta din urmă scriind și scenariul alături de Sara Lee Hess. Miguel Sapochnik, regizorul care a lucrat la serialul "Game of Thrones", va reveni în echipă și va regiza câteva episoade, inclusiv episodul pilot. Printre alți regizori ce vor lua parte la noul proiect se numără Greg Yaitanes, Clare Kilner și Geeta V. Patel.

Seria este programată de lansare în 2022 și este doar unul dintre cele cinci spin-off-uri GoT despre care se știe că sunt în curs de dezvoltare. Alte proiecte includ "Tales of Duck and Egg", o serie bazată pe romanele cu același nume scrise de George R. R. Martin; "9 Voyages", care este centrată în jurul Lordului Corlys Velaryon, cunoscut și sub numele de The Sea Snake, The Lord of the Tides și liderul Casei Velaryon; "10.000 Ships" - despre Prințesa Nymeria, un strămoș al Casei Martell care a fondat regatul Dorne; un proiect ce va avea loc în Flea Bottom, locul unde s-au născut personaje ca Davos Seaworth și Gendry Baratheon; și o serie animată de aventuri.

FOTO echipa "House of the Dragon" citind scenariul:

Rhys Ifans as Otto Hightower.

Olivia Cooke as Alicent Hightower.

