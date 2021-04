Moby a anunţat lansarea albumului "Reprise", pe care reinterpretează hiturile sale

Moby a anunţat lansarea albumului "Reprise" pe 28 mai 2021, prin care va reinterpreta marile sale hituri. Primul single de pe LP este "The Lonely Night", colaborare cu Kris Kristofferson şi Mark Lanegan, care primeşte un suflu nou. Află din articol cum îşi va sărbători legendarul producător şi DJ cariera de 30 de ani cu acest disc.

Alături de Budapest Art Orchestra, Moby va oferi un nou suflu melodiilor din catalogul său. Va prezenta publicului aranjamente muzicale noi pentru orchestră şi instrumente acustice. Printre artiştii cu care colaborează pe acest disc se numără Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Skylar Grey şi Víkingur Ólafsson. Vom regăsi pe "Reprise" mari hituri ca "Go", "Extreme Ways", "Natural Blues" şi nu ar fi complet fără "Why Does My Heart Feel So Bad"?

Este o compilaţie inedită şi imprevizibilă, cu piese când încetinite faţă de original, când accelerate. Unele melodii vor fi lente, visătoare şi romantice, altele vor fi grandioase, potenţate de orchestră. Moby nu vrea să ne ofere neapărat un "Greatest Hits", ci mai degrabă o adaptare şi o regândire a modului în care se uită în urmă la creaţiile sale. Ideea unui album orchestral a luat naştere în mintea lui Moby, atunci când a fost invitat la Walt Disney Concert Hall, pentru a susţine un concert live alături de Gustavo Dudamel şi Los Angeles Philarmonic.

Colaborarea cu o orchestră a fost magică pentru muzician. În 2021 Moby va lansa pe lângă noul album şi un film biografic, "Moby Doc", regizat de către Rob Bralver şi având premiera tot pe 28 mai. Pelicula va fi narată de muzician şi îi va prezenta viaţa de la trupe punk, la DJ în anii '80 şi albume de succes compuse în dormitorul său. Apar şi probleme de adicţie, relaţii speciale şi viaţa sa vegană. David Lynch şi David Bowie apar în documentar, în interviuri, iar filmul include şi momente din culisele concertelor lui Moby.

"The Lonely Night", cel mai nou single reinterpretat apărea în versiunea originală pe albumul lui Moby din 2013, "Innocents". Este una dintre piesele favorite ale americanului, deoarece explorează condiţia umană şi "noaptea întunecată a sufletului". Versurile sunt scrise de Mark Lanegan şi versiunea nouă include vocea lui Lanegan, plus cea a lui Kristofferson, cu orchestraţie nouă pe fundal.