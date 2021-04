Valentin Alexiu i-a adus un omagiu lui Freddie Mercury pe scena de la "Românii au talent"

Concurentul de 52 de ani a încheiat o nouă ediție "Românii au talent" cu un moment muzical remarcabil. Valentin Alexiu a cântat "Show Must Go On" și a mers mai departe cu 4 DA.

Valentin Alexiu este consilier cultural în comuna Miroslava din județul Iași. Concurentul a mărturisit că pasiunea pentru muzică a început de la o vârstă fragedă, însă abia în adolescentă a devenit conștient de timbrul puternic pe care îl are. A urmat Școala Populară de Artă din Suceava, apoi Conservatorul în Iași. Mai mult, știe să cânte la chitară și la orgă. Valentin a mai participat și în trecut la "Românii au talent". Acum, bărbatul a revenit pe scena competiției pentru a-și demonstra încă o dată talentul și pentru a-i aduce un omagiu lui Freddie Mercury. "E foarte clar că ai niște calități vocale extraordinare. Atingi niște note impresionante. Ai <<țeavă>> serioasă. Sunt în continuare un fan al dumneavoastră și al vocii dumneavoastră", a spus Smiley. Alexandra Dinu s-a declarat încântată de moment: "Pentru mine a fost bine. Mi-a plăcut și c-ați intrat hotărât. Mi-a plăcut această abordare. De la mine aveți un DA".