Met Gala revine cu două ediții noi; un eveniment va avea loc anul acesta

Muzeul Metropolitan de Artă din New York a anunțat că gala anuală de celebrarea a modei și a vedetelor - anulată anul trecut din cauza pandemiei - va reveni mai întâi în septembrie, apoi în luna mai a anului 2022. Mai multe detalii în articol.

Prima gală este organizată mai intim și va avea loc pe 13 septembrie 2021. Cea de-a doua se dorește a fi un eveniment amplu ca până acum și este programată pe 2 mai 2022. Ambele evenimente vor deschide o expoziție a modei americane, ce va fi disponibilă pentru vizionare timp de aproape un an.

Prima parte, intitulată "In America: A Lexicon of Fashion", va debuta pe 18 septembrie. Va sărbători cea de-a 75-a aniversare a Institutului de Costume de la Muzeul Metropolitan și va explora un limbaj modern al modei americane. Cea de-a doua parte - "In America: An Anthology of Fashion" - va începe pe 5 mai 2022 și va analiza moda americană, precum și diferite colaborări cu regizori de film. Ambele părți se vor încheia pe 5 septembrie 2022.

Momentan nu s-au oferit informații despre gazdele evenimentelor sau invitații care, în mod tradițional, provin din toate mediile (modă, muzică, film, TV, sport sau entertainment). Gala din septembrie va fi mai mică și va avea loc în conformitate cu restricțiile guvernamentale legate de pandemia de coronavirus. Cel de-al doilea eveniment se dorește a fi mai mare, cum au fost galele anterioare, care găzduiesc în mod normal aproximativ 550 de invitați.

Cu toate acestea, au fost furnizate numele a câtorva colaboratori ce vor lua parte la aceste evenimente. Este vorba de regizoarea Melina Matsoukas, cineastul Bradford Young, designerii Nathan Crowley și Shane Valentino și producătorul Franklin Leonard.