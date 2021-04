Gojira lansează piesa "Into The Storm", extrasă de pe viitorul album, "Fortitude" - AUDIO

Francezii de la Gojira își pregătesc fanii pentru viitorul album "Fortitude" cu un nou extras. "Into The Storm" este o piesă dinamică și intensă, pe care te invităm să o asculți în articol.

Noua piesă va satisface, fără îndoială, fanii fideli ai trupei, pe măsură ce data lansării albumului se apropie cu repeziciune. "Into The Storm" pare a fi cea mai dinamică și complexă piesă de pe materialul "Fortitude". Reușește să creeze o anumită atmosferă, iar vocea puternică a solistului pune accentul pe versuri - întotdeauna un element important pentru Gojira. "Into The Storm" este "infuzată cu conceptul de nesupunere civilă", potrivit vocalistului Joe Duplantier.

"Să acționezi în consecință cu cea mai profundă înțelepciune și să susții ceea ce este prețios și bun în această lume. Singura revoluție posibilă este cea care înflorește în noi. Schimbarea va veni de la oameni. Legile sunt menite să fie adaptate nevoilor noastre vitale", a adăugat Joe Duplantier despre noua piesă.

AUDIO: Gojira - Into The Storm

"Fortitude" este cel de-al șaptelea material discografic al trupei și va fi lansat pe 30 aprilie. Discul a fost înregistrat și produs de Joe Duplantier în propriul studio din New York. De mix & master s-a ocupat Andy Wallace, cunoscut pentru colaborarea cu Nirvana la albumul "Nevermind". "Fortitude" abordează teme serioase din contemporaneitate, precum tragediile care au lovit popoarele indigene din Brazilia, consumerismul sau problemele de mediu și social-ecologice.

Tracklist "Fortitude":