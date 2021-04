Viața celebrei actrițe Audrey Hepburn va fi subiectul unui serial

Audrey Hepburn, una dintre emblemele hollywoodiene, revine în atenția publicului în cadrul unui viitor serial bazat pe scrierile fiului actriţei, Luca Dotti, şi ale jurnalistului şi romancierului italian Luigi Spinola. Găsești mai multe detalii în articol.

Serialul va fi scris de scenarista şi producătoarea americană Jacqueline Hoyt ("The Good Wife") şi va fi produs de Wildside (Italia), compania din spatele producțiilor "The Young Pope" și "My Brilliant Friend". Jacqueline Hoyt a scris şi produs „CSI”, "The Good Wife", serialul "The Leftovers" şi "The Underground Railroad", a adaptare după romanul cu același nume scris de Colson Whitehead și premiat cu Pulitzer.

În continuare, serialul despre viața lui Audrey va fi produs de Mario Gianani și Lorenzo Gangarossa, alături de Ludovica Damiani, cea care a inițiat proiectul. Luca Dotti și Luigi Spinola vor avea un rol și pe partea de producție.

Dotti şi Spinola au semnat împreună bestsellerul "Audrey at Home" (2015), volum parțial biografic, dar și carte de bucate și anecdote, cu fragmente din corespondență actriței și fotografii inedite. În carte, "Luca și Luigi au explorat particularitatea personalității lui Audrey. Muza, mama și filantroapa de mai târziu, toate se raportează la o fată care nu a încetat niciodată să fie uimită de minunăția vieții". Examinarea lor asupra vieții lui Hepburn s-a aprofundat acum, în special când vine vorba de anii de formare ai actriței. Potrivit publicației Variety, acesta va fi principalul subiect al serialului.

Audrey Hepburn este una dintre figurile emblematice din istoria cinematografiei. Farmecul, eleganța și jocul actoricesc au fost puse în evidență în filme precum "Breakfast at Tiffany's", "Roman Holiday", "My Fair Lady", "Funny Face", "The Nun’s Story" sau "Charade". De-a lungul carierei, Audrey Hepburn a primit numeroase premii, printre care un Oscar, trei Premii BAFTA, un Emmy, două Globuri de Aur, dar și un Grammy.