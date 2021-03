Piesa României la Eurovision 2021 - Când e aleasă și ce jurați fac selecția

Piesa cu care Roxen va reprezenta România la Eurovision 2021 va fi aleasă în luna martie de un juriu de specialitate, compus din artiști, compozitori, regizori, producători și oameni din radio și televiziune. Odată cu dezvăluirea componenței juriului, Liana Stanciu a anunțat și când vom putea asculta melodia selectată pentru etapa semifinalei de la Rotterdam.

Selecția Națională a piesei pentru Eurovision 2021 se apropie de final. TVR a dezvăluit cine sunt cei nouă membri ai juriului de specialitate, juriu în mâinile căruia se află decizia finală în procesul de alegere a piesei României în acest concurs.

Cine sunt membrii juriului Eurovision România 2021

Liana Stanciu, Luminiţa Anghel, Andrei Tudor, Lucian Ștefan, Bogdan Păun, Liviu Elekes, Bogdan Pavlică, Dan Manoliu și Gabriel Scîrlet formează juriul care alege, anul acesta, piesa României la Eurovision.

Liana Stanciu se numără printre primii realizatori de radio după 1989 și face parte din echipa TVR de peste zece ani, unde este realizator de emisiuni de divertisment și culturale. Anul acesta, Liana este șefa delegației României la Eurovision, poziție pe care a mai avut-o la ediția din 2015 a concursului.

Liana Stanciu: "România va arăta Europei și lumii întregi că împreună, putem și trebuie să trecem și să uităm tot ce ne-a afectat"

"Pare ireal, acum când toată lumea vorbește doar de vaccinuri, contaminări și al treilea val al pandemiei, să promitem că Eurovision ne va ajuta să trecem mai ușor peste toate acestea. Dar, credeți-mă, va fi un concurs cum nu s-a mai întâlnit. În luna mai, la Rotterdam, va fi parada optimismului, a triumfului vieții și a muzicii. Indiferent că va fi live pe scenă sau live-on-tape, România va arăta Europei și lumii întregi că împreună, putem și trebuie să trecem și să uităm tot ce ne-a afectat. Chiar cred că Eurovision va fi primul și cel mai mare eveniment muzical al unei planete în curs de însănătoșire!", ne promite Liana Stanciu, șefa delegației României la Eurovision 2021.

Luminiţa Anghel a reprezentat România la Eurovision în 2005, alături de trupa Sistem, cu piesa Let Me Try. Concursul s-a desfăşurat la Kiev, iar reprezentanţii României s-au clasat pe locul al treilea.

Lucian Ștefan a construit unul dintre cele mai importante branduri din industria de entertainment, Global Records, casa de discuri cu cea mai rapidă evoluție din România.

Regizor și fondator al NGM Creative, Bogdan Păun a regizat peste 150 de videoclipuri pentru unii dintre cei mai cunoscuți artiști români, precum: INNA, Alexandra Stan, Irina Rimes, Roxen, Antonia, The Motans sau Alina Eremia.

Andrei Tudor: "Eurovision este o loterie dar şi o experienţă absolut minunată pentru orice muzician"

Andrei Tudor a compus piesa "Pe-o margine de lume", pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision Song Contest, pe scena de la Belgrad. Artistul colaborează, în calitate de compozitor, orchestrator, pianist sau şef de orchestră cu nume importante din industria muzicală, precum Angela Gheorghiu, Andrea Bocelli, Mario Frangoulis, Dulce Pontes, Edvin Marton, Goran Bregovici.

"Eurovision este o loterie dar şi o experienţă absolut minunată pentru orice muzician, aflat la orice nivel al evoluţiei sale pe parcursul artistic, o şansă pentru mulţi compozitori şi artişti independenţi de a se face auziţi la cel mai înalt nivel, într-o audienţă întrecută doar de Oscar-uri. Experienţa de acolo este incredibilă, profesionalismul echipei tehnice a întrecut cu mult aşteptările mele. Modul în care este totul organizat, cu o precizie de ceas elveţian, este spectaculos, iar fanii Eurovision sunt pretutindeni şi cântă din public alături de artişti, la toate repetiţiile, indiferent de limbă", a declarat Adrian Tudor.

Playlist manager și realizator al Top-ului muzical la RRA, cu o experiență de sute de emisiuni radio și zeci de interviuri cu artiști de top din România şi din străinătate, Bogdan Pavlică face muzică de la vârsta de patru ani.

Gabriel Scîrlet a absolvit Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti la secţia Compoziţie, avându-i ca profesori pe Ștefan Niculescu și pe Dan Dediu. Din 2006, activează ca regizor muzical la Televiziunea Română, unde a realizat regia muzicală pentru numeroase emisiuni, concerte și festivaluri.

Liviu Elekes este compozitor, producător, multi-instrumentist, regizor muzical, absolvent de masterat la Universitatea Națională de Muzică din București, secția Compoziție Jazz / Muzică ușoară, a realizat coloana sonoră pentru spectacole de teatru în regia Taniei Popa: "Figuranta", "Ghici cine te sună?" și filmele de lungmetraj "Afacerea Est", "Orson Welles", "Dănilă Prepeleac".

Dan Manoliu: "Dacă ar fi să aleg acum, după peste 30 de ani de televiziune, programul de care sunt cel mai legat, aș spune, fără să ezit: Eurovision"

Dan Manoliu este producător și regizor artistic a zeci de emisiuni muzicale și de divertisment. De 10 ori șef al delegației României la Eurovision, Dan Manoliu a fost fie regizor artistic, fie manager de proiect la 15 etape naţionale.

"Dacă ar fi să aleg acum, după peste 30 de ani de televiziune, programul de care sunt cel mai legat, aș spune, fără să ezit: Eurovision. Atâtea bucurii, tristeți, împliniri și neîmpliniri, emoții, lacrimi, strigăte de fericire, nopți nedormite câte a adunat acest Eurovision în toți acesti ani nu a adunat niciun alt proiect. Dar a meritat. După 21 de ani de la primul meu Eurovision, încă mă întreb când a crescut atât de mare...", declară Dan Manoliu.

Când vom afla care este piesa României la Eurovision 2021

TVR va dezvălui la finalul jurizării care va fi piesa pe care Roxen o va interpreta la Eurovision 2021. Fiecare membru al juriului va acorda puncte de la 1 la 5 (fără 4), iar piesa care va însuma cele mai multe puncte va fi declarată câștigătoare. Jurizarea se va face online, iar în situație de egalitate, departajarea se va face în funcţie de numărul de note maxime obţinute.

Liana Stanciu a dezvăluit că publicul va afla care este piesa României la Eurovision 2021 pe 4 martie.