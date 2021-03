George R.R. Martin a semnat un contract pe cinci ani cu HBO

Autorul "Game of Thrones" tocmai a semnat un contract important pentru a dezvolta mai multe programe pentru serviciile de streaming HBO și HBO Max. Surse spun că salariul lui George R.R. Martin va fi de ordinul zecilor de milioane de dolari. Mai multe detalii în articol.

Potrivit The Hollywood Reporter, George R.R. Martin începe o colaborare de lungă durată cu HBO. Această veste vine pe seama unei creșteri a numărului de proiecte bazate pe "Game of Thrones". În prezent, HBO are șase proiecte ce vor introduce audiența în lumea fantastică creată de Martin.

Mai mult, scriitorul de 72 de ani dezvoltă pentru HBO seriile "Who Fears Death" (o adaptare după romanul post-apocaliptic al lui Nnedi Okorafor) și "Roadmarks" (o adaptare după romanul fantasy scris de Roger Zelazny). Munca lui George R. R. Martin va fi răsplătită cu un salariu ce ar avea opt cifre.

Revenind la universul "Game of Thrones", HBO se laudă cu "House of the Dragon", o producție care va spune povestea Casei Targaryen. Filmările sunt programate să înceapă luna viitoare.

HBO dezvoltă, de asemenea, "Tales of Duck and Egg", bazată pe romanele cu același nume scrise de George R. R. Martin; "9 Voyages", care este centrată în jurul Lordului Corlys Velaryon, cunoscut și sub numele de The Sea Snake, The Lord of the Tides și liderul Casei Velaryon; "10.000 Ships" - despre regina războinică, Prințesa Nymeria, un strămoș al Casei Martell care a fondat regatul Dorne; un proiect ce va avea loc în Flea Bottom, locul unde s-au născut personaje ca Davos Seaworth și Gendry Baratheon; și o serie animată de aventuri.

Anterior, George R.R. Martin a semnat pentru prima dată un acord cu HBO în 2007, pentru romanele "A Song of Ice and Fire", o mișcare ce a dus la cea mai bine cotată și premiată serie HBO - "Game of Thrones", iar Martin a devenit unul dintre cei mai recunoscuți autori din lume.