Vacanța Mare e în vizorul CNA și al Comisiei de Cultură, după Revelionul de la TVR. Mugur Mihăescu reacționează: "N-am la ce să răspund"

Programul umoristic de Revelion pregătit de Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu, membrii grupului Vacanța Mare, a stârnit critici dure din partea Dorinei Rusu de la CNA. Aceasta a transmis un comunicat în care atrage atenția asupra încălcării legislației audiovizualului și asupra unei lipse de responsabilitate a televiziunii publice prin "luarea în derâdere" a regulilor de protecție anti-coronavirus.

"Revelion la mine acas'" cu Vacanța Mare a stârnit critici și din partea lui Iulian Bulai, Șeful Comisiei de Cultură din Parlament. Acesta a solicitat o întâlnire cu CNA pe tema programului de Revelion al TVR.

Dan Bittman s-a numărat printre invitații grupului Vacanța Mare, vocalistul Holograf intrând în diverse polemici pe tema coronavirusului și a măsurilor de protecție luate de autorități. Numele lui Bittman nu a fost menționat în acuzația lui Iulian Bulai, însă asocierea artistului cu reticența la măsurile anti-coronavirus este lesne de făcut.

"Am o vârstă la care aș dori să nu prea-i răspund, pentru că n-am la ce să răspund. O să-i răspund un singur lucru: în 1988 eram pe scena Festivalului Artei și Creației Studențești de la Timișoara, când am băgat <<o șopârliță>> cu Ceaușescu și am ridicat sala în picioare, după care conducerea de partid și de stat de pe vremea aia a interzis publicului să mai fie în sală, pentru că era <<o bășcălie ieftină și nelalocul ei la adresa lui Ceaușescu>>, iar noi am susținut spectacolele, restul trupelor, doar în fața Comisiei acreditate de către liderul suprem să îi facem pe dânșii să râdă. După care Ceaușeascu a murit la un an, dar am impresia că domnul e prea tânăr ca să știe lucrurile astea, iar chestia cu conspiraționistul pe care a zis-o dumnealui, nu știu de unde o scornește.

Aruncă așa, cu cuvinte, ca să se afle în treabă. Dacă îmi spune oriunde, orice, un cuvânt, o declarație de-a mea în care am susținut vreo teorie a conspirației, sunt gata să fac chapeau în fața domniei lui. Dar, din nefericire, la asemenea oameni n-ai ce să răspunzi pentru că sunt... Știți cum este? Trec anii peste dânșii degeaba. Asta este situația", a declarat Mugur Mihăescu în aceeași emisiune de la Antena 3 în care a intervenit și Iulian Bulai.