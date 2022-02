Noul sezon iUmor vine cu o surpriză la masa juriului; când începe emisiunea?

Delia și Răzvan au fost "La Mijloc" în podcastul lui Codin Maticiuc, întâlnirea prilejuind o discuție ca între prieteni. După o prezentare detaliată a fiecăruia dintre cei doi, realizată de Anghel Damian, Delia și Răzvan au fost provocați să abordeze un subiect ce alimentează adesea presa de cancan: cât de mult din succesul fiecăruia se datorează celuilalt. Delia și-a exprimat dezacordul față de nevoia unora de a atribui merite unor terți pentru a justifica un succes, în vreme ce Răzvan a povestit cum s-a legat povestea label-ului Global și cât de important este să ai o abordare neconvențională.

Delia: "Mi se pare riscant să spui că cineva, că doar o persoană poate să te aducă într-un punct...În momentul ăla pari neputincios, pare că tu, pe picioarele tale, nu poți"

"Chiar am vorbit recent despre treaba asta, pentru că am auzit, mai în glumă, mai în serios, foarte des folosită fraza asta cu (mai ales în România): <<Băi, da cutăreasca a avut succes că a fost cu cutărescu, sau cutărescu a avut..>>. Adică tot timpul...Știi? Lasă-i meritele omului care a reușit să facă lucruri și dă-i și lui credit pentru ce-a făcut, că nu e ca și când mi-a influențat ADN-ul într-un fel și mi-a pus acolo, la bază, niște voce, niște creativitate. Normal că funcționăm foarte bine împreună și normal că lucrăm ca o echipă și normal că lucrurile astea influențează proiectele, ne gândim împreună, facem lucruri împreună, dar mi se pare riscant să spui că cineva, că doar o persoană poate să te aducă într-un punct...În momentul ăla pari neputincios, pare că tu, pe picioarele tale, nu poți", a declarat Delia.

Răzvan: "Nu sunt, neapărat, un bun manager, sau un bun vânzător, sau un bun organizator, dacă nu am produsul respectiv foarte bun (...) norocul meu a fost că, așa cum menționați voi, Delia este una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună cântăreață, și atunci a fost foarte ușor"

"Dacă am știut să fac ceva bine, am făcut-o, dar doar dacă am avut un produs foarte bun. Că nu sunt, neapărat, un bun manager, sau un bun vânzător, sau un bun organizator, dacă nu am produsul respectiv foarte bun. Aici produsul e cu ghilimele. În cazul de față, norocul meu a fost că, așa cum menționați voi, Delia este una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună cântăreață, și atunci a fost foarte ușor. La imobiliare a fost la fel, am avut unul dintre cele mai bune produse. Și-atunci mie mi-a venit foarte ușor. Nu știu cât e meritul meu. N-aș fi putut să fac asta, dacă nu era Delia, și evident că, dacă este să mă fi ajutat undeva, atunci când s-au pus bazele Global și eram la început, evident că eu venind cu Delia...că asta era atunci, aveai un singur produs, după care am zis să facem un label din chestia asta...evident că atunci a contat foarte mult", a mărturisit Răzvan.

În detalierea răspunsului său despre implicațiile succesului, Răzvan a subliniat cât de important este să ai alături de tine pe cineva care gândește ca tine, "out of the box", povestind cum au intrat Carla's Dreams și The Motans în Global Records.

"Și Delia e out of the box cu gândirea, și atunci ne-a venit foarte ușor să facem lucrurile altfel. După care și în Global ne-am înțeles foarte bine pe povestea asta și am încercat să aducem...uite, Carla's Dreams, Motans, niște concepte mai puțin clasice. Ne-a plăcut asta, ne place asta, ne place să surprindem. Vorba lui Murphy: dacă nu-i poți convinge, măcar zăpăcește-i", a povestit Răzvan.

Delia: "Eu aș merge la Asia Express, dar el n-ar merge"

Formând o echipă atât de bună, întrebarea următoare a venit firesc: cum se iau deciziile în cuplu? Dacă este vorba despre partea profesională, Delia a subliniat că orice hotărâre îi aparține 100%. În discuție a fost introdus, apoi, un scenariu ipotetic, în care ea își dorește o apariție într-un show tv, iar Răzvan nu. Exemplul dat a fost Asia Express și a picat la țanc, pentru că Delia chiar și-ar dori să participe.

"Eu aș merge la Asia Express, dar el n-ar merge. Bine, după sezonul ăsta, nici eu n-aș mai merge la Asia Express, dar asta-i altă discuție. (...) Aș merge doar cu el. Vreau să trăiesc experiența asta, care cred că-i destul de interesantă și, pe de-o parte, puțin traumatizantă, vreau să o trăim împreună, adică așa mi-ar plăcea", a declarat Delia.

Răzvan a confirmat lipsa de interes față de Asia Express, însă a menționat că are câteva idei foarte bune pentru câștigarea acestui concurs, adresând, în glumă, o invitație viitorilor participați de a-l contacta.

Răzvan: "Unul dintre cele mai mari business-uri ale viitorului va fi adevărul"

Cunoscut pentru investițiile în imobiliare, dar și în crypto, Răzvan i-a explicat lui Codin Maticiuc de ce piața monedelor virtuale va continua să crească, vorbind și despre NFT-uri și idei inovatoare în acest domeniu. Discuția a planat spre noile tehnologii, social media, deep fake-uri, metavers și viitor, în general.

"Unul dintre cele mai mari business-uri ale viitorului va fi adevărul (...) Pentru că nu o să poți diferenția adevărul. Se va întâmpla cu audio, cu video, cu absolut orice, și-atunci ai nevoie să recunoști originalul, pentru că n-o să poți face diferența dintre original și fake", a punctat Răzvan Matache, prevăzând că în următorii ani vor exista aplicații care vor verifica autenticitatea unei înregistrări video/audio și că vor deveni esențiale.

În discuția despre business-uri, Răzvan a vorbit și despre posibilitatea ca România să devină un Silicon Valley al criptomonedelor. Potrivit analizei sale, potențialul există, companii precum Elrond având deja cifre spectaculoase. Puteți urmări întreaga discuție mai jos.

VIDEO: LA MIJLOC, Podcast cu Delia Matache și Răzvan