Mihai Bendeac: "Roast-ul lui Cuza a fost unul dintre cele mai bune roast-uri de la iUmor"

Delia Matache nu apare foarte des în emisiuni şi nu dă prea des interviuri, dar a început să fie tot mai prezentă la podcasturi. O cunoaştem ca muzician, jurat X-Factor, jurat iUmor şi pionier NFT mai nou. La început de aprilie 2021 apărea la podcastul lui DJ Gojira de la Happy Fish pentru 3 ore de discuţii despre muzică, filme, relaţii interumane, Bitcoin şi talentele ascunse ale soţului Deliei. Am aflat păţanii de la începuturile carierei Deliei, cum s-a terminat proiectul N&D şi dacă ar fi vreodată loc pentru o revenire.

S-a vorbit despre colaborările pe care le-a avut Delia până acum şi am aflat ce artist considera Delia că merită un documentar. Atât gazda podcastului, cât şi invitata par a împărtăşi o mare pasiune pentru Partizan, Artanu şi Timpuri Noi, care au tot revenit în discuţie. Am mai aflat şi că Delia îşi trollează echipa de colaboratori des, dar are şi colegi care îi răspund cu aceeaşi monedă, precum momentul când a apărut un mare afiş cu un concert al Andrei atunci când concerta la Sala Palatului şi cobora dintr-o îngheţată uriaşă.

Gojira a amintit şi de triunghiul vocilor mari româneşti la ora actuală, Loredana + Andra + Delia, iar Delia a numit-o pe Irina Rimes că o voce nouă şi bună. Pe final de podcast, odată cu apariţia lui Tetelu am descoperit că invitata ar fugi în lume cu Antonia sau... Micutzu, într-un scenariu fantezist.

Vă mai recomand şi podcastul cu Delia de la Window Shopping cu Drăcea, unde s-a vorbit mai mult despre călătorii, haine şi fashion. Delia a văzut poze mai vechi de la începuturile carierei sale, a explicat alegeri vestimentare şi l-a imitat pe Cheloo spre final.

Cel mai de succes podcast a fost totuşi podcastul de la Micutzu, în care s-a intrat şi pe teme personale. Publicat pe 16 noiembrie 2020, el a strâns peste 1.1 milioane de vizualizări. S-a vorbit mult despre alegerea de a nu face copii, despre divinitate şi momentul când Delia a fost speriată de o vacă agresivă în călătoriile sale. Cei doi au discutat mult despre safari, călătorii pe tot globul, păţanii din concerte, dar şi aventuri din copilărie cu rucsacul pe munte.