The Mono Jacks aniversează un an de la lansarea albumului "Gloria" printr-un concert online

Pe 3 februarie, trupa The Mono Jacks va sustine un concert pe scena clubului Expirat din Bucuresti, ce va putea fi urmărit live de acasă, de către fanii formației de pretutindeni. Evenimentul va marca aniversarea unui an de la lansarea celui mai recent album, "Gloria".

Concertul de pe 3 februarie va sărbători un an de la lansarea "Gloria" și va cuprinde un playlist special, aniversar. Evenimentul se va transmite în direct începând cu ora 21.00, pe platforma Streamerse și va putea fi vizionat din toate colțurile lumii.

Doru Trăscău: "Chiar dacă fanii noștri vor fi acasă și se vor bucura de concert în fața televizorului sau a laptop-ului, îi vom simți la fel de aprope ca anul trecut la Arene"

"A trecut un an de la concertul de lansare a albumului "Gloria" când 2000 de oameni au cântat împreună cu noi la Arenele Romane. Pentru mulți dintre fanii noștri acela a fost ultimul concert live la care au participat înainte să înceapă toată nebunia, iar pentru noi amintirea acelei zile a fost un adevărat medicament în lunile de lockdown. Așa că e o mare bucurie să revenim toți 4 pe scenă și să cântăm piesele de pe "Gloria". Chiar dacă fanii noștri vor fi acasă și se vor bucura de concert în fața televizorului sau a laptop-ului, îi vom simți la fel de aprope ca anul trecut la Arene," a declarat Doru Trăscău, solistul The Mono Jacks.

Prețuri bilete la concertul online The Mono Jacks:

Biletele pentru eveniment sunt disponibile pe Streamerse și în rețeaua iabilet.ro, iar cei care doresc să susțină trupa pot alege între trei categorii de bilete - la 35, 50 și 75 de lei - în sistem "pay what you want".

The Mono Jacks sunt o poveste despre perseverență, dăruire și urmărirea până în pânzele albe a visurilor care te definesc. Trupa fondată de Doru Trăscău (ex-ab4) în 2008, care a lansat un album de debut bine primit – Now In Stereo – în 2010, a depășit numeroase schimbări de componență și un hiatus de doi ani până s-a regrupat, în 2017, în formula actuală. Cu o energie regăsită, The Mono Jacks au lansat la finalul aceluiași an mult așteptatul disc secund, Ușor distorsionat, un succes răsunător și eminamente neașteptat care a încununat 9 ani de eforturi, căutări și muncă făcută din pasiune.

Cu trei single-uri care au intrat repede în conștiința ascultătorilor de alternative – "Un sfert de secundă", "Infinit" și "1000 de DA" (piesa românească a anului la Radio Guerrilla) – și din ce în ce mai multe concerte cu casa închisă în toată țara, The Mono Jacks au lucrat în același timp neobosit la muzică nouă. "Gloria", cel de-al treilea album, a sosit repede, la începutul lui 2020, lansat printr-un concert sold-out la Arenele Romane din București. Pe parcursul celor 11 noi piese, The Mono Jacks reiau abordarea muzicală la intersecția dintre indie, alternative și post-punk, rafinând o amprentă stilistică proprie împreună cu versurile în română.

Muzica lor a răsunat până acum la mari festivaluri (Sziget, Exit Festival, Eurosonic Noorderslag, ARTmania, Electric Castle) cât și prin turnee în toată țara, vorbind despre gânduri și sentimente pe care le trăim cu toții.