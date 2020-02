Cu "Gloria" de mână, The Mono Jacks își urmează instinctul: "Firul auriu e deja acolo, rămâne de văzut unde duce pentru fiecare"

The Mono Jacks funcționează în formula Doru Trăscău (voce, chitară), Cristian Chiru (bas), Andrei Zamfir (chitară) și John Ciurea (tobe) din vara lui 2017. Se împlinesc, așadar, aproape 3 ani de când au urcat pentru prima oară împreună pe o scenă, vreme în care relația s-a închegat și s-a consolidat. Nu s-a pierdut nici avântul de la început, iar ăsta e un lucru rar și mișto, după cum ne-a mărturisit Andrei.

Doru a trecut prin multe căutări până să ajungă aici. Fanii care-l ascultau din perioada AB4 știu de unde a început totul și înțeleg poate cel mai bine că The Mono Jocks este cu adevărat un alt proiect, reprezentativ pentru o altă etapă din viața sa. Nu e ușor pentru nimeni să o ia din nou de la capăt, dar Doru a făcut-o, și nu doar o dată. E bucuros acum să constate că lansează un al doilea material de studio cu aceiași colegi de trupă - Andrei, John și Cristi, cu care lucrurile s-au legat bine încă de la primele repetiții.

Am intrat pe filmul The Mono Jacks odată cu lansarea albumului "Ușor distorsionat" și pare că încă n-am ieșit din el. Piese ca "Un sfert de secundă" și "1000 de DA" au pătruns adânc în cicatricile noastre, vindecând prin cuvinte ceea ce ani de refulare au sedimentat. La doi ani de la această lansare, muzica își continuă cursul în sensul instinctiv de mers și ajunge la "Gloria". În studio s-a intrat cam cu aceleași gânduri ca și la înregistrarea discului anterior, principala presiune fiind dorința de autodepășire.

La fel gândește și Andrei, subliniind cât de important este să compui pentru tine, în primul rând.

"Gloria" s-a născut dintr-o melancolie a lui Doru, ce s-a trezit fredonând în bucătărie versuri în italiană. Mesajul cu dublu-sens al single-ului îmbracă foarte bine întregul album, de aici venind și decizia de a-l intitula astfel. În ce privește inspirația pentru noile piese, Doru mărturisește că-i place să-și urmeze muza oriunde l-ar purta ea.

Noul album conține 11 piese în limba română și a fost înregistrat live, în studio. Odată cu acest material, Doru și-a îndeplinit o dorință mai veche. A colaborat cu Ștefan Teișanu la compunerea versurilor, fiind pentru prima oară când lucrează cu cineva pe text. Ștefan Teișanu este Director al Centrului Cultural Cluj și un om deosebit, "locuit pe dinăuntru", după cum însuși Doru îl descrie.

"Mi-am dat voie, mi-am făcut curaj să pun în aplicare un gând mai vechi și anume să cer ajutorul cuiva în materie de scris, respectiv am apelat la Ștefan Teișanu, un domn pe care l-am cunoscut în vara asta la o șezătoare, dacă vrei, o conversație pe teme culturale, și într-un mod cu totul surprinzător, deși ne văzuserăm o dată în viață, la vreo șase luni diferență am sunat, i-am lansat propunerea de a lucra împreună cu mine pentru textele și versurile acestui album, iar el, suficient de inconștient, a acceptat. Și la puține zile eram chiar împreună la Cluj, pentru că Ștefan acolo locuiește, trei zile și trei nopți am scris de zor. Am mai scris și prin WhatsApp și prin telefon și prin mașină și pe unde am mai putut, astfel încât la final să ducem la bun sfârșit chestia asta. Sunt foarte, foarte bucuros de ce-a ieșit. Ștefan a făcut o muncă grozavă și era exact omul de care aveam nevoie. N-am simțit că am avut un colaborator, mai degrabă am simțit c-am avut un partener și-un sprijin care era practic parte din proiectul ăsta, din trupă.", ne-a declarat Doru.